Todos tenemos oro en casa y no lo sabemos: la clave está en lo que tiras a la basura

La mejor forma de encontrar un tesoro perdido en la basura es tirar uno mismo el propio tesoro a la basura. Parece una locura, pero esto es lo que probablemente lleves haciendo durante años. Si tiras este dispositivo electrónico a la basura, llevas despreciando una cantidad de oro que podrías haber transformado en una buena suma de dinero.

La placa base es el circuito principal de cualquier aparato electrónico y permite la conexión entre todos sus componentes, Es decir, es vital para el funcionamiento de móviles, ordenadores, portátiles. Forma parte de todos ellos y, además, este dispositivo contiene un componente muy valioso, el oro.

Según un último estudio de un centro de investigación suizo, es posible extraer este metal del interior de estos componentes mediante un método singular usado en la elaboración del queso. Científicos suizos han extraído las proteínas del suero de leche usado en el proceso de producción del queso. Una vez extraídas, han conseguido agruparlas y que actúen como pequeñas redes que atrapan las partículas de oro de las placas bases disueltas.

Los resultados han sido positivos y constantes en todas las extracciones; por cada 20 placas bases disueltas, se han conseguido en torno a 450 miligramos de oro. Este descubrimiento puede suponer un giro de 180 grados en la minería a nivel mundial. Un sector caracterizado por el poco reciclaje de sus materiales y por la extracción masiva de minerales podría, por fin, empezar a reutilizar estas piedras.

Económicamente, no se ha hablado todavía de la viabilidad del experimento. Sin embargo, el reciclaje de las más de 50 millones de toneladas que se desperdician al año provenientes de dispositivos electrónicos podría suponer una nueva forma de ganarse la vida en este sector. Así que ya sabes, antes de tirar todos los móviles y ordenadores obsoletos que encuentres por tu casa, averigua si puedes obtener valor del oro dentro de estos dispositivos.