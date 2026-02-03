Pantallas desde la cuna: el preocupante dato sobre los niños de Baleares que alerta a los expertos

Un estudio de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha revelado unos datos preocupantes sobre una realidad que cada vez se habla más pero que no se toman decisiones para solucionarla: el uso de las pantallas entre niños. Y es que el 91,6% de los menores de entre cero y seis años del archipiélago hacen un uso abusivo de las pantallas, muchos de ellos incluso antes de cumplir los doce meses de vida.

El informe, elaborado a partir de las respuestas que 8.991 familias de un nivel socioeconómico medio o alto, revela que el 95,8% de los hogares disponen de acceso a internet, aunque el 86,6% de ellas no tienen la formación, las estrategias o las herramientas para acompañarles de manera correcta en el uso de las pantallas, entre las que predominan la televisión (96%) y el teléfono móvil (94,9%).

De esta manera, hasta el 91,6% de las familias encuestadas manifestaron que han detectado un uso abusivo de las pantallas de sus hijos, muchos de ellos antes incluso de cumplir su primer año de vida. En estos casos tan prematuros, los dispositivos se usan como «espacios de conciliación o estrategias para poner calma».

Los investigadores aseguran que el exceso de pantallas se traduce en déficit de atención, un retraso en el desarrollo del lenguaje, diversos problemas emocionales y alteraciones en los ciclos de descanso y alimentación.

Además, explican que los momentos más habituales del consumo son antes de ir al colegio, durante o después de las comidas o antes de ir a la cama. Las finalidades, el entretenimiento, mantener al niño ocupado y calmar o gestionar situaciones difíciles.

Uno de los autores del estudio, el profesor de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la UIB, Bartomeu Mut, ha advertido que las pantallas se usan muchas veces como «el gran conciliador», es decir, una manera de regular las emociones de los menores.

«La primera infancia es una etapa especialmente sensible y es necesario tomar medidas para reducir el uso o el abuso de las pantallas. No es una cuestión tecnológica, sino de desarrollo infantil», ha subrayado.

El uso de las pantallas entre los niños, ha ahondado, es un reto de salud y de educación pública que no se debe solventar culpabilizando a las familias, sino acompañándolas para que puedan fomentar hábitos saludables entre sus hijos.

«Son necesarias políticas preventivas, formación y alternativas reales. El bienestar digital infantil es una responsabilidad colectiva», ha sentenciado el también investigador del Grupo de Investigación Escuela Inclusiva y Diversidades.

Prohibición del uso del móvil en los colegios

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha mostrado su preocupación por esta realidad y ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas, que se sumarán a la prohibición de los móviles en los centros educativos o en la regulación de las pantallas en las aulas.

En los próximos meses, ha asegurado, su departamento impulsará una campaña de sensibilización para crear «espacios libres de móviles» en las etapas educativas de entre cero y seis años mediante la instalación de cartelería.

«Está sensibilización se hará también en las unidades pediátricas de los centros sanitarios para que las familias sean conscientes de que el uso de móviles entre los niños es muy pernicioso», ha apuntado.

El conseller ha subrayado que la protección de la primera infancia requiere la implicación conjunta de las instituciones, los centros educativos, los profesionales y las familias. También ha señalado que las recomendaciones de no utilizar dispositivos móviles en estos centros ayudarán a reducir la exposición de los niños a las pantallas.

De cara al próximo curso, ha añadido Vera, la Conselleria tiene previsto iniciar una formación dirigida a las familias dirigidas de los alumnos de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria.