Todo el mundo está corriendo a Lidl para comprar el producto que todos debemos llevar en el coche

Si eres de los que les gusta viajar en coche, sabrás lo importante que es tener siempre a mano un kit de emergencia por si surge algún imprevisto. Y entre los elementos imprescindibles que no pueden faltar en tu maletero, hay uno que destaca por su versatilidad y utilidad. El producto de Lidl que todos deberíamos llevar en el coche y que ya está arrasando en ventas, así que si quieres saber más sobre este producto que está causando furor entre los conductores, sigue leyendo y te contamos todo lo que necesitas saber.

El dispositivo para el coche que arrasa en Lidl

Lidl cuenta en su bazar con un dispositivo que no solo te permite arrancar tu coche en caso de que la batería se haya agotado, sino que también te sirve para cargar tus dispositivos electrónicos, como el móvil o la tablet, cuando no tienes acceso a una toma de corriente. Y lo mejor de todo es que tiene un precio muy asequible: solo 54,99 euros.

El arrancador móvil para coche con batería externa de Lid es un dispositivo 2 en 1 que muchos de los clientes de este supermercado ya llevan en su coche para todo tipo de situaciones de emergencia.

¿Qué tiene de especial este arrancador móvil para coche con batería externa?

Este arrancador móvil para coche con batería externa tiene varias características que lo hacen único y muy práctico. Estas son algunas de ellas:

Tiene una tecnología de iones de litio muy moderna y una potente batería LiFePO4 que le confieren una gran capacidad y durabilidad. Puede arrancar motores de gasolina de hasta 3,0 L de cilindrada y motores diésel de hasta 2,0 L de cilindrada con un alto impulso de corriente (aprox. 500 A / 12 V), sin necesidad de tiempos largos de recarga. Además, tiene una autodescarga muy baja y una alta resistencia a los ciclos , lo que significa que conserva su carga durante mucho tiempo y que se puede usar varias veces sin perder rendimiento.

¿Cómo se usa el arrancador móvil para coche con batería externa?

El arrancador móvil para coche con batería externa es además un dispositivo que resulta muy fácil de usar. Solo tienes que seguir estos pasos:

Conecta el cable de arranque al arrancador y asegúrate de que el interruptor está en la posición OFF.

Conecta las pinzas rojas al polo positivo (+) de la batería del coche y las pinzas negras al polo negativo (-).

Enciende el arrancador moviendo el interruptor a la posición ON. Verás que se iluminan los LED del nivel de carga.

Arranca el coche como de costumbre. Si no arranca a la primera, espera unos segundos y vuelve a intentarlo.

Una vez que el coche haya arrancado, desconecta las pinzas en orden inverso: primero las negras y luego las rojas.

Apaga el arrancador moviendo el interruptor a la posición OFF y guarda el cable de arranque en la funda.

Y en el caso de que desees usarlo para cargar tus dispositivos electrónicos, solo tienes que conectarlos al arrancador mediante el cable USB-C o el adaptador de 12 V, según el tipo de conexión que tengan. El arrancador tiene dos salidas USB: una de 1 A y otra de 2 A. Puedes usar la que más se adapte a tus necesidades.

¿A qué estás esperando para hacerte con el producto que nunca sobrará en tu coche?. El arrancador móvil para coche con batería externa está disponible en las tiendas Lidl y también en su página web. Pero date prisa, porque es un producto muy demandado y se agota rápido. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con un artículo imprescindible para tu coche y para tu vida diaria. ¡Corre a Lidl y no te quedes sin él!.