Muchos son los juguetes que están arrasando estas navidades y que pertenecen al catálogo de juguetes de Lidl y aunque los niños estarán ahora felices con lo que les ha traído Papá Noel, no podemos olvidarnos que dentro de poco volverán a emocionarse con la llegada de los Reyes, de modo que si todavía no han pedido nada o no has encontrado el juguete perfecto para la noche del 5 de enero, te vamos a presentar el tocador de Lidl que está triunfado: ideal para pedírselo a los Reyes.

El tocador de Lidl para pedir a los Reyes

Lidl una vez más demuestra su constante innovación, y esta vez en Navidad nos ha sorprendido con el sorprendente tocador de juguete que pone a disposición de nuestros pequeños y no tan pequeños. Este magnífico tocador de juguete de Lidl es perfecto para que nuestros hijos e hijas se pongan bien guapos todos los días y se ha convertido en el regalo perfecto para la próxima celebración de los Reyes Magos.

El magnífico tocador de juguete de Lidl es una auténtica maravilla para tu hijo o tu hija si le gusta peinarse, pintarse las uñas o maquillarse y seguramente será el regalo que no se espera el día de los Reyes Magos. El tocador tiene unas medidas de 50 cm x 92,5 cm x 33 cm y además, cuenta con un taburete con un cojín de tejido suave cuyas medidas son 29,5 cm x 27 cm x 29,5 cm.

El tocador se vende también con 9 accesorios de madera que son: 1 bote de perfume con atomizador, 1 barra de labios, 1 sombra de ojos con aplicador, 1 cepillo para el pelo, 1 secador con botón a presión, perfectos para estimular de forma lúdica la fantasía, la creatividad y la capacidad de cambiar.

Está fabricado con materiales seguros para los niños ya que es de madera, por lo cual ofrece la calidad y seguridad que los padres quieren para sus hijos. Gracias a este increíble juguete tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia realmente inmersiva y mágica.

Este tocador de juguete de Lidl tiene además un fácil montaje y destaca por su robustez y garantía de seguridad para los más pequeños, sus moderno y vivo color en rosa, su amplia superficie para dejar todos los accesorios y su facilidad de higiene.

El tocador de Lidl tiene un precio de 64,99 euros por lo que no nos extraña que esté arrasando en estos días así que no dudes en ir a por él antes de que se agote.