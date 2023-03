El terrible aviso de la OCU sobre los cafés molidos que te están vendiendo en los supermercados

La OCU ha lanzado un terrible aviso sobre los cafés molidos que venden en la mayoría de los supermercados, hay que estar muy atentos a sus características. La cantidad de cafeína que contienen este tipo de elementos es lo que ha alarmado a los consumidores. Un buen café a primera hora de la mañana es un pequeño placer que debemos tener en cuenta, pero también un elemento que podría perjudicarnos. Toma nota de este aviso de la OCU que quizás te hará replantearte la lista de la compra.

Mucho cuidado con los cafés molidos de los supermercados

Para poder dar datos fiables se han analizado un total de 25 marcas de café molido, de tueste natural, un total de 13 y de mezcla, 12 de estas. De estos cafés hay una parte que cumplen con la normativa, que afecta a la cantidad de cafeína recomendable. Si pasan de esta cantidad pueden incluso llegar a ser peligrosos para la salud.

La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) determina que 400 miligramos podría ser el máximo recomendable. Teniendo en cuenta que se podría cumplir en 3 o 4 tazas, quizás menos de la que muchas personas toman al día. Si nos pasamos de esta cantidad, puede generar insomnio, temblores o incluso dolor de cabeza.

En los envases de las principales marcas de café no está especificada la cantidad de cafeína que tiene cada marca. Por lo que se han analizado unas cucharadas de estos 25 cafés para dar lugar a unos resultados alarmantes. Hay tres nombres en las variedades naturales que debes conocer, de los de mezcla no se ha comprobado que ninguna supere esta cantidad.

Las marcas Oquendo, Bonka y Marcilla en su versión natural son las que superan esa cantidad de cafeína que se recomienda. Con lo cual, se necesita estar muy atento, ya que serían 200 miligramos por taza, una cantidad que con solo 2 ya estará al límite marcado por la EFSA. Si te gusta el café asegúrate de tomar la variedad que más te guste y evita los excesos.

Una buena taza de café no es perjudicial, como mucho deberás tener cuidado con las cantidades. No tomes demasiado a lo largo del día o puede tener efectos negativos sobre tu salud. La OCU advierte sobre esos cafés molidos que quizás pienses que son más suaves, aunque en realidad no lo son.