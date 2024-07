Talgo ha recibido del fabricante checo Skoda una propuesta de «combinación de negocios y de integración industrial», alternativa a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de la sociedad presentada por la húngara Ganz-Mavag (Magyar Vagon), según ha avanzado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En relación con los rumores publicados en algunos medios sobre el posible interés de Skoda en Talgo, la compañía ha explicado que la propuesta no contiene una oferta económica, por lo que la sociedad, con el fin de poder valorar «ulteriores pasos», ha solicitado a Skoda información detallada de la misma.

En concreto, ha pedido que indique si implica el ofrecimiento a los accionistas de la sociedad de una contraprestación superior a la ofrecida por Ganz-Mavag (Magyar Vagon) en su OPA, anunciada el pasado 7 de marzo, que asciende a 5 euros por acción.

También ha preguntado si la oferta se satisfaría en efectivo y que explique sus actuales capacidades industriales y financieras.

El representante de Ganz-Mavag, András Tombor, explicó la semana pasada en Madrid que Skoda era una gran compañía del sector pero que ya no lo es y que no cuenta con recursos suficientes para hacerse con Talgo. Una situación que explicaría por qué propone una fusión y no una OPA en efectivo como la húngara.

Como es sabido, el Gobierno español ha mostrado su rechazo a la OPA húngara a la que ha llegado a acusar de tener relaciones con Rusia. Como desveló OKDIARIO este sábado, el propio Gobierno fue quien les instó a entrar en el capital de Talgo para después oponerse a la operación. De momento, este rechazo se ha traducido en una dilación de los plazos para autorizar la OPA, de tal modo que ni siquiera ha recibido a este consorcio para que le explique la lógica de la operación.

Por su parte, la CNMV admitió el pasado mes de abril a trámite la solicitud presentada por este grupo para lanzar una OPA por el 100% de las acciones de Talgo por 620 millones de euros.