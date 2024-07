El consorcio húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) que ha lanzado la OPA sobre Talgo ha negado este miércoles cualquier vinculación con Rusia y ha mostrado su confianza en que los factores políticos no influyan en la decisión que debe tomar el Gobierno español sobre la autorización de la oferta, sino que ésta se base únicamente en los aspectos industriales y en lo mejor para la empresa.

El representante del grupo húngaro, András Tombor, se ha mostrado menos contundente respecto a sus relaciones con el Gobierno de Viktor Orban, y se ha limitado a decir que «no me preocupan mucho las cuestiones políticas porque la oferta es muy buena para las dos partes». Respecto a la participación del fondo público Corvinus (que tiene el 45% del consorcio», ha asegurado que «su idea no es participar a largo plazo en el grupo inversor».

«No tenemos nada que ver con los rusos, tuvimos una corporación industrial con una compañía rusa que se terminó justo después de que empezara la guerra de Ucrania. Hay un proyecto con Rusia que tenemos que finalizar en Egipto por obligación legal, se trata de contrato muy bueno y que para Talgo también es una oportunidad. Pero, en todo caso, se acabará en el primer trimestre del próximo año», ha explicado Tombor.

Respecto a su relación con el Gobierno español, que se ha mostrado abiertamente en contra de la operación de Talgo, ha mostrado su confianza en que las cuestiones políticas no influyan en su decisión y en que se base únicamente en la racionalidad industrial de la oferta: «La oferta es muy buena para las dos partes, es una oportunidad única para dar un salto adelante en Talgo. Espero que todos los stakeholders lo miren de la misma manera, mirando por el bien de Talgo». Asimismo, ha asegurado que aceptará las exigencias que plante el Ejecutivo.

«Espero que todo el mundo se olvide es este olor político de cualquier tipo y que no haya consideraciones políticas respecto a la transacción», ha añadido Tombor. No obstante, ha reconocido que aún no les ha recibido el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni ningún alto cargo del departamento.

Plazos

A este respecto, ha asegurado que el 10 de agosto es la fecha en que deberían recibir la autorización gubernamental y espera que no afecten las vacaciones de verano, pero reconoce que puede pedir información adicional y que el plazo se puede alargar: «Es comprensible, el Gobierno querrá conocer todo los posible del inversor al ser Talgo una compañía icónica. Estamos esperando pacientemente la respuesta del Gobierno, somos muy positivos por la fuerte racionalidad de la propuesta y estaremos encantado de contestar a sus preguntas».

No obstante, el proceso ya va con retraso porque el Gobierno decidió paralizar la autorización por las elecciones europeas, como adelantó OKDIARIO.

Aunque el representante del grupo húngaro ha asegurado no tener prisa y comprender que estos procesos son largos y estrictos, también ha advertido de que no pueden eternizarse, si bien no ha ofrecido una fecha tope concreta. «Para ser inversores responsables, tenemos que contar al mercado y a las autoridades que hay un tiempo en que se tiene que tomar una decisión por el bien de Talgo», según Tombor.

Españolidad de Talgo

Ganz-Mavag ha reiterado que «apoyamos con fuerza la españolidad de Talgo, es una compañía icónica, muy importante para la economía y el pueblo de España, por lo que mantendrá la sede, la plantilla y el equipo gestor actuales». Su intención es mantener la actual capacidad de producción en España y ampliarla con sus instalaciones en Hungría inicialmente, para después ampliarla también en nuestro país.

«Talgo actualmente no tiene capacidad para presentarse a los grandes concursos en Europa y fuera de Europa que se van a convocar en la próxima década. Queremos hacer de Talgo un jugador más fuerte en un sector que crece muy rápido. Está en el tercer escalón (tier 3) y esperamos que pueda pasar al segundo (tier 2). Su problema es la falta de capacidad industrial. Nosotros podemos proporcionársela en Hungría, incrementar drásticamente su producción industrial para que sea jugador de más de 1.000 millones de ingresos», ha explicado..