La posible OPA conjunta entre la húngara Ganz-Mavag (Magyar Vagon) y Criteria (el holding de La Caixa) sobre Talgo se retrasa. Fuentes conocedoras de la situación explican que el problema es la falta de interés del Gobierno, que todavía no ha dado su visto bueno para que las dos partes inicien conversaciones sobre la estructura de la operación.

Como ha venido informando OKDIARIO en exclusiva, la operación de Talgo -sobre la que el grupo húngaro ha presentado una OPA en solitario por el 100%- forma parte de un «acuerdo global» entre el Gobierno y Criteria. Este pacto contempla, por un lado, que el Gobierno permita la salida de los fondos de Naturgy enfrentados a Criteria con un comprador extranjero (que iba a ser Taqa, pero renunció); y, a cambio, que el holding que preside Isidro Fainé busque una solución para Talgo que no la deje en manos húngaras y aumente su participación en Telefónica hasta el 10%.

Criteria ya ha completado el movimiento de la operadora, como es sabido, pero el de Talgo no termina de arrancar. La solución podía pasar por una contraopa, pero Criteria no está dispuesta a hacerla en solitario y necesitaría un socio interesado en la ferroviaria, socio que no ha encontrado. Por tanto, la solución más factible es una OPA conjunta con Ganz-Mavag.

La solución de una oferta conjunta del grupo húngaro y Criteria es vista con buenos ojos por el Gobierno, porque mantendría un socio español de referencia en el capital de Talgo y aseguraría su «españolidad». Sin embargo, todavía no ha dado luz verde para que ambas partes comiencen a negociar. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni siquiera ha recibido todavía a los representantes de la húngara para que le expliquen su oferta.

Desde el principio, el ministro se ha mostrado abiertamente en contra de la operación de Talgo y ha asegurado que el Gobierno hará «todo lo posible» para frenar la OPA húngara. El propio Puente aseguró públicamente que Puente que podría haber inversores rusos detrás de esta empresa húngara y, en todo caso, no está dispuesto a facilitar la entrada en España de una empresa que tiene vínculos con el Gobierno «ultraderechista» de Viktor Orbán.

El representante del grupo húngaro, András Tombor, negó cualquier vinculación con Rusia este miércoles en Madrid y mostró su confianza en que los factores políticos no influyan en la decisión que debe tomar el Gobierno español sobre la autorización de la oferta, sino que ésta se base únicamente en los aspectos industriales y en lo mejor para la empresa, a pesar de las palabras de Puente.

No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene ninguna prisa por pronunciarse sobre la operación. De hecho, ya aplazó cualquier movimiento por las elecciones europeas. En teoría, el Ministerio de Economía debe emitir su dictamen el 10 de agosto, pero puede alargar el plazo si solicita información adicional.

Hungría, abierta a un socio

Además, Tombor se mostró abierto a dar entrada en la OPA a un socio español: «Somos felices de considerar las propuestas del Gobierno o de la comunidad empresarial española, y estamos abiertos a cualquier compromiso que acelere proceso y haga de Talgo una empresa más fuerte. Apoyamos con fuerza la españolidad de Talgo, es una compañía icónica para el país».

Respecto a que este socio propuesto por el Gobierno sea concretamente el holding de La Caixa, respondió que «no sé mucho de las intenciones de Criteria, he leído que ha estado examinando la oportunidad de Talgo. Criteria es una compañía muy seria con mucha experiencia y conocimiento».

Como también informó OKDIARIO, la operación de Criteria tiene una segunda pata, que es una fusión posterior con la también vasca CAF, fusión que exige el PNV para dar su apoyo a la OPA conjunta sobre Talgo. CAF no quiere participar en dicha OPA, pero sí aceptaría entrar en una posterior fusión, en función de las condiciones de la misma.

En cuanto a esta posibilidad, Tombor dijo ayer que «es demasiado pronto para hablar de cualquier cooperación con CAF en este momento del proceso». Y añadió que «CAF también es una empresa muy seria, y es de la industria, no sólo financiera».