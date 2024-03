Talgo, ¡alea iacta est!

«Todas las civilizaciones, hasta el presente, se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano.» Ludwig von Mises

Como bien saben, porque lo he repetido hasta la saciedad: ¡soy accionista de Talgo! y a través de mi banco de inversión, Blackbird Bank, tenemos una posición directa e indirecta ciertamente importante. Y les adelanto, que hoy empiezo mi tribuna especialmente indignada. Pero, ¡ojo! no se confundan mis amados lectores, no me indigna el hecho de ver peligrar los 5€ por acción, puesto que a día de hoy no estoy convencida de si debo acudir a la OPA, pero de lo que sí estoy convencida es de que quiero ejercer mi derecho a decidir si deseo o no acudir a ella y hacerlo en libertad, ya que lo contrario, es restarme libertades, lo cual como saben ¡no soporto! Al fin y al cabo, ¿quién es el gobierno para impedirme hacerlo?, ¿ustedes creen que si no puedo ejercer mi derecho a acudir a la OPA seguiré invirtiendo en compañías españolas? Luego se extrañan de que Ferrovial se vaya a Holanda.

La seguridad jurídica se logra permitiendo la toma de decisiones en libertad, siempre al amparo del marco de la Ley, que no de la regulación. Regulación por cierto, que precede del Estado de alarma y es una flagrante demostración más de que la «puntual» atribución de poder como consecuencia de la pandemia sugirió una enorme tentación que nuestros políticos, ávidos siempre de dicho poder, no han podido evitar. Y ahora claro, ¡colorín colorado! cualquier empresa es estratégica, ¿verdad? Pero, ¿qué hay tras la OPA de Talgo? Si gustan, acompáñenme y les cuento.

Talgo tiene un proyecto industrial muy simple, fabrica trenes generando un margen importante gracias a su tecnología y luego firma contratos recurrentes de mantenimiento que le otorgan crecimiento y solidez a largo plazo. Actualmente Talgo tiene un problema de capacidad, puesto que está de lleno en la fabricación del modelo T230 en Alemania, Dinamarca y tal vez Egipto, así como la entrega del AVRIL modelo 106 de Renfe y las remodelaciones del tren nocturno, en modelo 107 de alta velocidad con sus tractoras.

A ello, hay que sumar la más que posible adjudicación de 20 trenes en Bulgaria, la confirmación del operador privado Le Train con 10 unidades del tren AVRIL, 100 trenes en Egipto y una cantidad indeterminada en Marruecos y Arabia Saudí, así como las posibles ofertas a operadores privados que como Iryo o Flix, podrían tener interés. Talgo tiene una capacidad aproximada para fabricar a pleno rendimiento 30 unidades si atendemos a datos históricos, y el contrato marco con Alemania es de 100 trenes, ¡ustedes mismos! Este momento es brillante para nuestra Talgo, y necesita con urgencia capacidad si no quiere morir de éxito. ¿Morir de éxito? pensarán.

Pues sí, Renfe pide 116 millones de indemnity por los atrasos del AVRIL. Un tren por cierto, que supone una avance único en tecnología que en cualquier país del mundo sería motivo de orgullo y aquí se está convirtiendo en un tren gafe, que luego pretenderán vender por el mundo como un gran buque insignia español ¡hipócritas! Seamos serios, allá donde Alemania ha entendido los problemas de los fabricantes de trenes para con la pandemia, la inflación y los cuellos de botella… Aquí buscamos cabezas de turco para no tener coste político. Al final, en este proceso de fabricación del tren AVRIL han dirigido tanto PSOE como PP. El problema, es que en este país es más fácil culpar desde la ignorancia que tratar de entender y ayudar. Estamos delante de un tren revolucionario que mataremos antes de nacer. Luego nos extraña que solo haya turismo en España,… ¡Poco nos pasa!

A este problema demostrado de capacidad, se le suma el proceso de desinversión de Trilantic, un fondo americano de capital riesgo que necesita desinvertir por política de inversión. Trilantic tiene un pacto de socios con Torreal y la familia Oriol (Pegaso Transportation) que ostentan el 40% del accionariado de Talgo y presuntamente bajo una cláusula de arrastre que obliga a la venta y por ende, a la OPA. Este hecho ha facilitado la búsqueda de un socio industrial que permita a Talgo avanzar en su crecimiento. CAF no pudo ser por un problema en la composición accionarial y su estructura societaria, ¡una pena!

Tener una fusión entre ambas compañías daría a España un auténtico campeón industrial en Europa. Stadler, la fabricante Suiza al parecer no quiere, Alstom tiene problemas financieros y sigue digiriendo Bombardier y SIEMENS ni sabe ni contesta. ¿Sería un tapado? viendo su experiencia española con Gamesa, seguro que ni se lo plantean. Aquí aparece Ganz Ma Vag, compañía húngara en construcción que vía adquisiciones pretende crecer, lo cual aplaudo. La compañía tiene plantas de producción en Europa del Este y en Egipto, algo que a Talgo le viene de perlas. Ganz Ma Vag no tiene la capacidad ni la tecnología de Talgo, pero las sinergias son obvias y maravillosas.

La OPA sirve para que Trilantic deshaga su posición sin hundir la cotización, para que Talgo solucione de manera urgente sus problemas de capacidad sin morir y para que Ganz Ma Vag siga creciendo. A todo ello, pasar de un socio financiero americano a un socio industrial de la UE tampoco es tan distinto a lo actual. Así que, ¡que no les vendan la moto señores! El fondo soberano de Noruega ya es accionista de Talgo y aquí no pasa nada, apuesto a que en el gobierno ni lo saben. Muy cum laudes todos ellos en materia de mercados…

Si la OPA se lleva a cabo, lo que sucederá es que el consejo cambiará, pero Talgo continuará cotizando en bolsa, las patentes continuarán siendo españolas y la compañía seguirá exactamente igual que ahora pero creciendo en Hungría, que es lo que todos queremos. Bueno todos sus propietarios, menos el gobierno. En serio, ¿Talgo es estratégica?, ¿o sólo os gusta crispar? Tu vas a Atocha y miras el parking de trenes y ves Siemens, CAF, Alstom, Hitachis y Talgos. Cualquier libertario defendería como estratégica a ADIF o RENFE. ¿Pero Talgo?, ¿Talgo? Y así es como se pierden las libertades una a una señoras y señores… Primero el pretexto del estado de alarma, luego la dejamos como Ley y luego ya de paso, si transportes es estratégico, pues todo el sector es estratégico. ¿Qué nos queda por ver? ¡Nacionalízese! Es lo último. ¿Acaso no somos los inversores los que debemos decidir qué hacer con nuestras inversiones? ¡Con nuestro dinero! Son más densos que el plomo…

Así es queridos, todas las civilizaciones se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano, pero al parecer, nuestra querida Europa parece haber elegido el camino woke restando libertades al amparo de un papá Estado empeñado en quitarnoslas a cambio de miseria. Y con este entorno intervencionista de manual, ¿quién va a meterse en España con todos estos quebraderos de cabeza que supone invertir aquí? Si papá Estado redentor te va a regular, te va a perseguir, te va a inspeccionar, te va a sancionar,.. y luego si encima ganas algo, te va a exprimir, te va a expropiar con el impuesto de la renta, el impuesto de sucesiones, el impuesto… más, más, más,… y ahí sí, como diría el gran y admirado por mi parte Jesús Huerta de Soto: “¡que invierta su p*** madre!”

Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.