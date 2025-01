Sólo hay que cumplir un requisito: el SEPE está dando una ayuda de 570 € para estas personas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto en marcha una ayuda destinada a aquellas personas que, tras agotar su prestación por desempleo, no cumplen con los requisitos para acceder a los subsidios convencionales. Con una cuantía inicial de 570 euros mensuales, esta prestación busca dar apoyo económico a quienes cuentan con cotizaciones insuficientes. La novedad es que ahora el único requisito imprescindible es haber cotizado al menos 90 días, lo que amplía significativamente las posibilidades de acceso para los desempleados sin responsabilidades familiares. A continuación, te explicamos todos los detalles para que conozcas mejor esta ayuda, y cómo se puede solicitar.

La entrada en vigor de un nuevo Real Decreto ha cambiado las reglas del juego para muchas personas desempleadas. Hasta hace poco, quienes no contaban con responsabilidades familiares necesitaban haber cotizado al menos 180 días para acceder a esta ayuda. Sin embargo, desde el pasado 1 de noviembre, este periodo se ha reducido a solo tres meses. Este cambio supone un alivio para miles de personas que, pese a estar en una situación de desempleo, antes no cumplían con los criterios necesarios para recibir un subsidio. El objetivo principal de esta medida es simplificar el acceso a la ayuda y garantizar un apoyo económico a quienes no tienen otras opciones disponibles. Además, si en los seis meses previos al paro se han acumulado periodos de cotización en diferentes trabajos, se tendrán en cuenta todas aquellas cotizaciones que no hayan sido utilizadas previamente para reconocer una prestación contributiva.

El SEPE está dando una ayuda de 570 € para estas personas

El tiempo que se podrá recibir esta ayuda de 570 € dependerá directamente de las cotizaciones acumuladas. Este criterio establece una relación clara entre los días trabajados y la duración del subsidio, haciendo que la prestación sea proporcional al esfuerzo laboral previo:

Si se han cotizado entre 90 y 119 días: el subsidio se otorgará por un periodo de tres meses.

el subsidio se otorgará por un periodo de tres meses. Para cotizaciones entre 120 y 149 días : la ayuda durará cuatro meses.

: la ayuda durará cuatro meses. Si se ha trabajado entre 150 y 179 días: el subsidio se extenderá durante cinco meses.

En casos donde las cotizaciones superen los seis meses y se acrediten responsabilidades familiares, la ayuda puede durar hasta 21 meses. Para los desempleados que hayan consumido periodos más largos de paro, será necesario acogerse a otros subsidios tradicionales.

¿Cuánto dinero se percibe con esta ayuda?

La cuantía de esta prestación está directamente vinculada al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente se sitúa en 600 euros mensuales. Según el porcentaje del IPREM aplicable, los importes mensuales que se perciben son los siguientes:

Durante los primeros seis meses: se recibirá el 95% del IPREM, es decir, 570 euros al mes.

En los seis meses siguientes: la cantidad baja al 90% del IPREM, quedando en 540 euros.

A partir de este periodo: el importe será del 80% del IPREM, lo que equivale a 480 euros mensuales.

Es importante destacar que esta subida no afecta al subsidio para mayores de 52 años, que mantiene su cuantía en 480 euros al mes junto con la cotización al 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

¿Cómo solicitar esta ayuda del SEPE?

Para acceder a este subsidio, el primer paso es cumplir con el requisito principal de haber cotizado al menos 90 días, un criterio que simplifica enormemente el acceso en comparación con los subsidios tradicionales. Además, es necesario estar inscrito como demandante de empleo en el SEPE, cumplir con los requisitos generales de las ayudas y no estar dado de alta como autónomo. Los interesados deben presentar su solicitud dentro del plazo estipulado, que normalmente es de 15 días hábiles desde que finaliza su prestación por desempleo anterior, para garantizar que se evalúe correctamente.

El proceso de solicitud de esta ayuda se puede realizar de manera presencial acudiendo a las oficinas del SEPE o de forma telemática a través de su página web oficial. En ambos casos, es imprescindible aportar toda la documentación requerida, como los justificantes de cotización, el certificado de empresa y cualquier otro documento que respalde la situación del solicitante. Esto permitirá que la ayuda sea evaluada y aprobada sin retrasos innecesarios. La precisión en los datos aportados es clave para evitar contratiempos durante la gestión del trámite.

Esta prestación del SEPE representa una alternativa fundamental para aquellas personas que se enfrentan a un mercado laboral complicado y con pocas oportunidades. Reducir el requisito de cotización a tres meses es un paso adelante para ofrecer soluciones inmediatas a quienes necesitan estabilidad económica. Con una duración que se ajusta al esfuerzo laboral previo y una cuantía inicial de 570 euros mensuales, esta ayuda promete marcar la diferencia para muchas familias y desempleados en situaciones de vulnerabilidad.

Si estás en paro y crees que puedes cumplir los requisitos, no dejes pasar esta oportunidad. Solicitar el subsidio es un trámite sencillo, pero el impacto puede ser significativo para quienes atraviesan una etapa difícil. ¡Infórmate y solicita tu ayuda cuanto antes!.