Los sénior en disposición de trabajar suben en 1,2 millones de personas: son ya el 20,5% del total de activos

En los últimos cinco años, el talento sénior ha experimentado un avance sólido y sostenido, impulsado por una mayor incorporación al mercado laboral, un incremento paralelo entre población y actividad y una mejora generalizada de las tasas de empleo en todas las franjas de edad. A ello se suma una reducción de la brecha con Europa, un peso creciente del trabajo autónomo dentro del colectivo y un cambio estructural en la composición del mercado laboral, donde los sénior ya superan de forma clara a los jóvenes menores de 30 años en participación. Este progreso se ve reforzado por una percepción empresarial cada vez más favorable, con un discurso de dignificación que va calando entre los responsables de recursos humanos y que está contribuyendo a la normalización de la contratación de profesionales mayores de 55 años.

Así lo refleja el ‘V Mapa del Talento Sénior. La evolución en el quinquenio 2019-2024 y un ejercicio de prospectiva a 2029’, un informe presentado hoy por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE con el objetivo de analizar la evolución del talento sénior en los últimos cinco años y que incluye indicadores demográficos y del mercado laboral, la perspectiva de responsables de contratación, proyecciones de crecimiento hasta 2029 y políticas públicas recomendadas para su impulso.

La jornada ha contado con la participación de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España; Luis Carlos Cueto, vocal asesor del Gabinete Técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Mikel Torres, vicelehendakari del Gobierno Vasco; Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE; Elvira Vega, directora general de Fundación MAPFRE; y Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, junto a los coautores del informe.

Durante su intervención, Elma Saiz ha destacado que “reconocer el talento más allá de estereotipos es más justo e inclusivo, pero, además, es beneficioso para la actividad productiva y el mercado laboral. Por eso, resultan tan interesantes encuentros como este”. Por su parte, Antonio Huertas ha subrayado la importancia del “potencial de la generación sénior”, un segmento de población que, en contra del estereotipo, según ha indicado, “mantiene una capacidad y unas condiciones que permite a sus integrantes seguir siendo protagonistas de la actividad económica como demandantes, pero también como productores, especialmente en un contexto de escasa capacidad de renovación del mercado laboral por la baja natalidad y de efecto de la IA sobre el empleo”.

Más actividad y empleo sénior, pero también más desempleo

La tasa de actividad de la población mayor de 55 años ha alcanzado, por primera vez, el 52,45%, frente al 46,7% de hace cinco años. Este crecimiento se refleja también en el número de sénior activos, que ha aumentado casi 1,2 millones entre 2019 y 2024, un 27,4% más. La evolución del empleo sigue la misma tendencia, con más de un millón de nuevos ocupados mayores, aunque el número de sénior en paro también sigue aumentando: en 2024, se registraron más de medio millón de desempleados, casi el 19% del total (en comparación con el 14,7% de 2019).

Diferencias crecientes entre jóvenes y mayores

Tanto en 2019 como en 2024, los mayores de 55 años activos superaron a los jóvenes menores de 30, pasando de una diferencia de 0,2 millones en 2019 a 0,8 millones en 2024. De hecho, los mayores suponen el 20,5% del total de activos, tres puntos más que los jóvenes. En ocupación, se observa la misma tendencia, siendo el crecimiento más intenso entre los mayores, que suman un millón de puestos adicionales, frente a 456.000 en los jóvenes. Al mismo tiempo, el desempleo sigue siendo mayor entre los jóvenes, con 869.000 parados, casi un tercio del total, frente a 513.000 sénior.

Mujeres sénior: sube el empleo, pero también el paro

Entre 2019 y 2024, los activos de ambos sexos aumentan, aunque las mujeres lo hacen con mayor intensidad, reduciendo la diferencia con los hombres. Esta misma pauta se observa en la ocupación, donde todavía predominan los hombres, pero el crecimiento femenino reduce la brecha en unas 17.000 personas. A pesar de estos avances, la desigualdad en el desempleo afecta con más fuerza a las mujeres: mientras que el paro masculino disminuye ligeramente en este periodo de cinco años, el de las mujeres aumenta en 45.000 personas, elevando la diferencia de 1.900 a casi 50.000 en 2024.

Peso destacado del trabajo por cuenta propia entre los sénior

El trabajo por cuenta propia mantiene un peso destacado dentro del colectivo sénior en España. De los 3,3 millones de autónomos totales, 1,03 millones son mayores de 55 años (el 31,06% del total). Este millón de autónomos sénior representa, además, el 19,97 % de todos los trabajadores mayores, una cifra significativamente superior si se analiza la población total activa, donde el trabajo por cuenta propia representa un 13,55%.

Mayor apertura al talento sénior en las empresas

El ‘V Mapa del Talento Sénior’ incorpora un estudio realizado a profesionales de recursos humanos de grandes empresas con el objetivo de conocer cómo perciben la contratación de talento mayor de 55 años. Los resultados muestran una aparente apertura hacia este colectivo: el 91,9% de los responsables de RRHH afirma que la edad no supone un impedimento para contratar, aunque únicamente el 69,4% asegura haber incorporado al menos un profesional sénior en el último año. Aun así, la tendencia es positiva. Más de la mitad (58,1%) considera que actualmente es más frecuente contratar a mayores, y el 82,3% cree será aún más habitual en el futuro. Para impulsar este avance, las compañías señalan como incentivos más efectivos la creación de contratos específicos (75,4%), las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social (64,6%) y las deducciones en el Impuesto de Sociedades (61,3%).

España, líder en crecimiento de sénior activos en Europa

En los siete países analizados aumenta el número de sénior que siguen activos, con España a la cabeza. Los ocupados también crecen en todas las economías, aunque España sigue por debajo de referentes como Suecia o Alemania. Respecto al desempleo, aumenta en Suecia, Portugal y España, pero desciende en Polonia, Italia, Francia y Alemania. En cifras absolutas, España registra la mayor cantidad de desempleados sénior (540.000) y, aunque las tasas de paro disminuyen en casi todos los países, en Suecia aumentan ligeramente.

Políticas públicas para el talento sénior

El envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida hacen de la integración de los trabajadores sénior un desafío global, con retos tan latentes como el edadismo. Esto subraya la importancia de políticas públicas efectivas para el talento sénior. En este sentido, Elma Saiz ha destacado que “desde el Ministerio hemos entendido la importancia de aprovechar la colaboración intergeneracional. Sabemos que el talento no tiene edad y es una de las razones por las que hemos flexibilizado el acceso a la prestación de jubilación y su compatibilidad con el trabajo. Queremos cuidar a las personas que quieren trabajar más allá de la edad legal de jubilación y hemos diseñado ventajas para incentivar esa opción. Es una decisión muy positiva para todos: la propia persona, el mercado laboral, el sistema de pensiones y las propias organizaciones, que impulsan su innovación y productividad gracias a esa colaboración entre jóvenes y menos jóvenes”.

Por su parte, Luis Carlos Cueto Álvarez ha indicado que “las competencias y programas de la Secretaría General para el Reto Demográfico (SGRD) no se limitan a paliar los efectos del reto demográfico, sino que lo transforman en una oportunidad para activar el talento sénior, impulsar la innovación social y garantizar la sostenibilidad de los territorios. La clave está en integrar cuidados, tecnología y participación, convirtiendo la longevidad en un motor de desarrollo económico y cohesión territorial”.

“Aprovechar la experiencia y el potencial de las personas mayores es clave para afrontar los retos demográficos, económicos y sociales de la próxima década”, coincidió Mikel Torres, incidiendo en que, a pesar de que «el mercado laboral vasco está demostrando fortaleza y dinamismo, también afronta retos estructurales y demográficos, por lo que la incorporación del talento sénior no es solo una cuestión de justicia social y derechos humanos, sino una necesidad estratégica para la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del mercado laboral y del sistema de protección social”.

“El talento sénior es un activo decisivo para el desarrollo económico y social”, subrayó Cristina Ayala. “La nueva edición del ‘Mapa del Talento Sénior’ nos recuerda que existen experiencias internacionales que ya están marcando el camino. Desde las administraciones públicas debemos aprender, adaptar y liderar políticas que permitan a los profesionales sénior seguir aportando todo su valor. Burgos quiere ser parte activa de esa transformación y, para ello, es imprescindible construir políticas públicas que favorezcan trayectorias laborales largas, diversas y adaptadas a los nuevos retos”.

Ante la persistencia del edadismo, el consejero vasco ha enumerado una serie de recomendaciones, como «combatir estereotipos, implementar programas de formación y mentoría, flexibilizar la jubilación, promover equipos intergeneracionales o adaptar entornos laborales para favorecer la permanencia del talento sénior».

Entre 2024 y 2029, la población de 55 a 69 años aumentará en casi 1,2 millones, situando a este grupo en torno al 21% de la población total del país. Este fenómeno refleja que España está entrando de lleno en una fase de envejecimiento acelerado, con generaciones numerosas llegando a edades próximas a la jubilación, y plantea desafíos como la sostenibilidad de las pensiones, el aumento de los gastos sanitarios y la mayor dependencia, al tiempo que abre oportunidades en la economía y en un mercado laboral con cada vez menos jóvenes.

Además, la población sénior activa crecerá casi 1,4 millones de personas, un 27%, con un avance femenino más intenso que reducirá la brecha de género. Este incremento se reflejará en más de un millón de nuevos empleos, mientras que la desocupación crecerá ligeramente. Por su parte, el trabajo por cuenta propia alcanzará 1,2 millones, con 147.000 personas adicionales, aunque su peso relativo podría disminuir frente al empleo asalariado.