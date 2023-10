La Seguridad Social sentencia. Estos son los requisitos para ser autónomo por horas y no tener problemas. Muchas personas se plantean la posibilidad de trabajar por cuenta propia de forma ocasional o complementaria a otra actividad, pero no saben si tienen que darse de alta como autónomos y qué consecuencias puede tener no hacerlo. A continuación te vamos a explicar algunos aspectos clave sobre el trabajo autónomo por horas y si existen opciones que existen para regularizarlo.

¿Es posible ser autónomo por horas?

En España, no existe una modalidad específica de autónomo por horas, sino que se trata de una forma de ejercer una actividad económica o profesional que puede estar sujeta a diferentes obligaciones fiscales y laborales. Sin embargo, lo que podemos hacer como autónomos es elegir la fecha de alta y baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en función de los días que vayamos a trabajar, siempre que no superemos tres altas y bajas al año. De esta forma, solo pagaremos la cuota de autónomos por los días efectivos de trabajo.

Sin embargo, esta opción tiene algunas limitaciones y riesgos. Por un lado, hay que tener en cuenta que el alta y la baja en el RETA deben coincidir con el inicio y el fin de la actividad, y que hay que comunicarlas con antelación a la Seguridad Social. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cuota mínima de autónomos es de 80 euros al mes (con la tarifa plana) o de 290 euros al mes (sin bonificación), lo que puede suponer un coste elevado si solo se trabaja unos pocos días o se ingresa poco dinero.

Además, existe una controversia jurídica sobre si es necesario darse de alta como autónomo cuando los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2023 es de 950 euros al mes. La Seguridad Social considera que sí, mientras que ya existe una sentencia del tribunal supremo en la que se dio la razón a una persona que no se dio de alta porque lo facturado era inferior al SMI. Sin embargo, es mejor no arriesgarse a una posible sanción por parte de la Seguridad Social, ya que en el caso de que te exijan estar dado de alta y te acabe llegando una multa, siempre puedes recurrir a los tribunales aunque no significa que como en el caso anterior te vayan a dar la razón.

¿Cuáles son los casos en los que debemos darnos de alta como autónomos?

Según la normativa vigente, debemos darnos de alta como autónomos cuando realizamos una actividad económica o profesional por cuenta propia de forma habitual, personal y directa, y obtenemos unos ingresos por ello. La habitualidad se entiende como el ejercicio continuado o periódico de la actividad, sin que exista un límite temporal o cuantitativo para determinarlo. La personalidad implica que el trabajo lo realiza el propio interesado, sin intermediarios ni subcontrataciones. La directa supone que el trabajador asume el riesgo y ventura de la actividad, sin depender de un tercero.

Por tanto, debemos darnos de alta como autónomos cuando cumplimos estos requisitos, independientemente del número de horas que trabajemos o del importe que facturemos.

Qué multa puede poner la Seguridad Social por no estar dado de alta como autónomo

La Seguridad Social puede sancionar a los trabajadores que no estén dados de alta como autónomos cuando están obligados a ello, tanto si realizan una actividad por cuenta propia como si la realizan por cuenta ajena sin contrato. Las multas pueden variar según la gravedad de la infracción y el tiempo que se haya estado trabajando sin estar dado de alta. Estas son las sanciones que puede imponer la Seguridad Social:

Por trabajar sin estar dado de alta como autónomo por cuenta propia: multa de entre 3.126 y 10.000 euros, según el número de trabajadores afectados y el periodo de tiempo sin cotizar.

Por trabajar sin estar dado de alta como autónomo por cuenta ajena: multa de entre 626 y 6.250 euros, según el número de trabajadores afectados y el periodo de tiempo sin cotizar.

Por no comunicar el alta o la baja en el RETA: multa de entre 50 y 125 euros, según el retraso en la comunicación.

Por no comunicar los cambios en la base de cotización: multa de entre 50 y 125 euros, según el retraso en la comunicación.

Además de estas multas, la Seguridad Social puede reclamar al trabajador el pago de las cuotas que no haya abonado durante el tiempo que ha estado trabajando sin estar dado de alta, con un recargo del 20% y los intereses correspondientes. También puede denegarle el acceso a las prestaciones sociales a las que tendría derecho como autónomo, como la baja por enfermedad, el paro o la jubilación.

Qué es la Tarifa plana para autónomos

La Tarifa plana para autónomos es una bonificación que reduce la cuota que tienen que pagar los nuevos autónomos a la Seguridad Social durante los primeros meses de actividad por lo que es algo a tener también en cuenta cuando se comienza un negocio. Su objetivo es fomentar el emprendimiento y facilitar el inicio de los proyectos por cuenta propia. Con la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por tramos en función de los ingresos reales en 2023, la Tarifa plana se ha modificado y se ha establecido en 80 euros mensuales durante los primeros 12 meses de actividad, para aquellos autónomos que inicien su actividad entre los años 2023 y 2025.

Para acceder a esta bonificación, hay que cumplir una serie de requisitos, como no haber estado dado de alta como autónomo en los últimos dos años (o tres si se ha disfrutado antes de esta bonificación), no ser autónomo colaborador o pluriactivo, y cotizar por la base mínima. La Tarifa plana también se aplica a los autónomos societarios, siempre que cumplan las mismas condiciones que los autónomos individuales.

La Tarifa plana para autónomos es una buena oportunidad para ahorrar en las cuotas de la Seguridad Social y facilitar el arranque del negocio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo se aplica durante un periodo limitado y que después habrá que pagar la cuota correspondiente al tramo de ingresos en el que se encuentre el autónomo. Por eso, es importante hacer un buen estudio de viabilidad del proyecto y contar con un asesoramiento profesional que nos ayude a cumplir con nuestras obligaciones fiscales y laborales.

En definitiva no es posible darse de alta como autónomo por horas, aunque sí que podemos encontrar algunas «facilidades» para una primera actividad como autónomo.