Sánchez anunciaba una exención del 100% del IRPF en el alquiler a los propietarios según el índice de referencia. Sin embargo, no todas las voces del sector inmobiliario están a favor de esta propuesta. Como indican desde la patronal de las inmobiliarias (Fadei): «Esta medida va a afectar en la declaración de la renta, por lo que puede que a algunos no les beneficie». Mientras que desde otras voces del sector inmobiliario se cree que con esta medida sólo se está vendiendo humo. «Están vendiendo humo totalmente, ya no saben qué hacer. Están lanzando humo constantemente… porque hasta que realmente eso se plasme en un decreto o en una ley. Están todo el día especulando, estas medidas son demagogia pura y es populismo puro», explican desde la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci).

«Nos están proponiendo nuevas medidas constantemente y son medidas que muchas de ellas van a tener que ser aprobadas por el Congreso, y que puede que no se aprueben. Por tanto, lo único que están haciendo es despistar y en cierta forma manipular un poco al ciudadano. No hay nada seguro, todo esto son campanas al viento», expone Fiabci.

No obstante, desde la patronal de las inmobiliarias también le ven su lado positivo: «Todo lo que sea una reducción fiscal para el arrendador, siempre va a ser una buena medida. Luego cada uno tiene su renta, y deberá de ver si realmente le compensa o no le compensa hacerlo».

«Además, lo que han hecho de la exención del IRPF en el alquiler no es el 100%, porque ya estaba el 50%. Lo que han hecho ha sido aumentar otro 50% de beneficio fiscal. Aunque, desde la patronal de inmobiliarias consideramos que cualquier medida que sirva para reducir los impuestos o la carga fiscal al arrendador, o incluso, al arrendatario también si fuese necesario, siempre es buena», defienden desde Fadei.

IRPF en el alquiler no rentable