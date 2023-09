La saudí STC Group se conformará con un solo consejero en Telefónica en representación de su 9,9% en el capital y no emprenderá una batalla legal para optar a un segundo asiento, según fuentes conocedoras de la situación. De esta forma, pretende hacer un gesto amistoso tanto hacia el resto de accionistas relevantes (BBVA y Criteria Caixa) como hacia los gestores de la compañía.

En principio, según la Ley de Sociedades de Capital, no podría optar a un segundo consejero. Si STC exige aplicar un criterio de estricta proporcionalidad en Telefónica, como le permite la norma aunque no siempre se aplica en las compañías, le tocaría el 10% de un consejo que actualmente tiene 15 miembros, es decir, 1,5 consejeros.

Ahora bien, también podría poner de relieve el agravio comparativo con los dos bancos citados, ya que no llegan al 5% del capital y, sin embargo, cuentan con un consejero cada uno: Isidro Fainé por el holding de La Caixa y José María Abril por el BBVA. Si ellos tienen un consejero cada uno, STC que tiene el 10% de Telefónica debería tener dos… o bien los bancos no deberían tener ninguno.

Pero las fuentes consultadas aseguran que STC no va a entrar en esta batalla y que se va a conformar, al menos de momento, con un solo asiento. «Los saudíes no van a entrar con un elefante en una cacharrería. Quieren tener una buena relación con los accionistas relevantes y con Pallete, no enfrentarse a ellos, porque los necesitarán para las medidas que quieran poner en marcha en Telefónica en el futuro», explica una de las fuentes.

Otra añade que los actuales accionistas tampoco esperan ni desean una guerra de poder en Telefónica. Desde luego, no la quiere Fainé, que ya tiene un incendio en Naturgy con los fondos de inversión que no termina de sofocar. O el BBVA, atrapado en el caso Villarejo en la Audiencia Nacional. Ni tampoco el Gobierno, que aprobará la operación si no hay un giro inesperado de los acontecimientos, como adelanta OKDIARIO. Un enfrentamiento de STC con el resto del consejo cuestionaría el argumento para dicha aprobación de que su entrada no afecta a las operaciones sensibles de la operadora con Defensa.

Además, STC siempre tendrá que buscar el apoyo de otros consejeros para las medidas que quiera poner en marcha, independientemente de que cuente con uno o dos asientos. «En las empresas lo más importante no es la proporción entre dominicales (representantes de accionistas significativos) e independientes, sino entre internos (ejecutivos) y externos (dominicales e independientes). En Telefónica hay una abultada mayoría de externos que se va a mantener con STC. Y esos consejeros son los que tendrá que agrupar para vencer posibles resistencias de los ejecutivos», según una de las fuentes.

Quiénes forman el consejo de Telefónica

En la actualidad, y hasta el momento de la compra por parte de STC el consejo de la operadora tiene dos consejeros ejecutivos -Pallete y el CEO, Ángel Vilá- dos dominicales -los citados Fainé y Abril- nueve independientes -José Javier Echenique, Juan Ignacio Cirac, Carmen García de Andrés, María Luisa García Blanco, Peter Löscher, Verónica Pascual, Francisco José Riberas, María Rotondo y Claudia Sender, y dos más clasificados como «otros externos»: Peter Erskine y Javier de Paz.

Aunque el Gobierno se inclina por aprobar la operación, como adelantó OKDIARIO, si finalmente no lo hiciera, STC se quedaría con el 4,9% -que no requiere autorización- y se abriría el debate sobre si puede tener un asiento o no. De nuevo, por comparación con BBVA y Criteria, la lógica dice que también accedería a él, aunque por proporcionalidad a ninguno de los tres le correspondería.

Lo que casi nadie pone en duda es que STC tiene intención de influir en la gestión de la operadora española y no limitarse a ser un inversor pasivo y a cobrar el dividendo. Es su política habitual en sus inversiones (de hecho, suele tomar participaciones de control, cosa que en Telefónica no es posible), al igual que la de otros inversores de países vecinos como Etisalat (de Abu Dabi). Esta operadora se hizo con el 14,5% de Vodafone y presionó para conseguir la salida del anterior consejero delegado, Nick Read.