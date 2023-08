Los fondos consideran que la división de Naturgy no resuelve su problema y pone en riesgo la empresa

Los fondos presentes en el capital de Naturgy -CVC, GIP e IFM- están bastante decepcionados con los últimos movimientos de la compañía que, una vez más, suponen la victoria de los intereses de CriteriaCaixa frente a los suyos. Además, consideran que el proyecto Géminis de dividir la empresa en dos no resuelve el problema que tienen para vender su participación e incluso que puede poner en peligro el futuro de la gasista.

Así lo aseguran fuentes cercanas a CVC y GIP, que ya han cumplido su ciclo de inversión en la compañía española y pretenden vender su participación cuanto antes: tienen en torno al 20% cada uno. IFM entró en 2021 y no tiene esas urgencias para el 14% que actualmente posee en el capital.

Ante las dificultades para salir, han ido proponiendo diversas medidas que el holding de La Caixa ha tumbado sistemáticamente. La última ha sido el nombramiento de Ignacio Guriérrez Orrantia, procedente de Citi, como consejero delegado, frenado por Criteria como adelantó OKDIARIO.

Tras este varapalo, Naturgy ha adoptado una serie de medidas, la principal de las cuales es el aumento del dividendo, algo que también promueve La Caixa, ya que es la principal fuente de financiación de su obra social. Asimismo, reducirá las inversiones previstas en 800 millones, lo que permitirá a la empresa reducir su deuda más de lo previsto inicialmente: la dejará en 16.000 millones en 2025 frente a los 16.900 estimados hasta ahora.

Géminis

Pero la más relevante es la resurrección del proyecto Géminis que contempla la división de la empresa en dos, una con el negocio regulado y otra con el liberalizado. Detrás de esta división estaba la intención de vender uno de los negocios -el regulado, que es más fácil de colocar porque tiene ingresos estables y predecibles-, como adelantó en su día OKDIARIO. Esto les ofrece una salida, cuanto menos parcial, a los fondos.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que CVC y GIP lo consideran insuficiente puesto que no satisface completamente sus necesidades. Es más, consideran que puede poner en peligro a la empresa:»Géminis no resuelve el problema de los fondos y puede matar a la compañía. Los números no salen», asegura una de ellas.

De momento, el presidente Francisco Reynés va a intentar que se conformen con el aumento del dividendo y que se pacifique el consejo tras las últimas turbulencias. Pero estas fuentes creen que los fondos no se van a estar quietos y van a volver a la carga este otoño con nuevas exigencias.