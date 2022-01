«Lo hemos llamarlo Sareb, pero, si se os ocurre un nombre mejor, somos todo oídos», aseguró un alto cargo del Ministerio de Economía en 2012 cuando presentaron el banco malo que nos había obligado a crear Bruselas como parte del rescate de España. Los periodistas hacían bromas con que sonaba a árabe (al-sareb). «Queríamos hacer un transatlántico pero al final salió un botijo», confesó poco después uno de los responsables de su diseño en Álvarez & Marsal. La cosa tenía mala pinta desde el principio y, efectivamente, lo que mal empieza, mal acaba: con la nacionalización aprobada por el Gobierno y que adelantó OKDIARIO.

Todos los bancos tenían claro que aquello no tenía ningún futuro porque sabían que el agujero real de las cajas de ahorros era mucho mayor todavía del que se reconocía en la petición del dinero europeo. Pero, como ha reconocido Mariló Dancausa (Bankinter), «era una situación extrema en el sector, nos pidieron que pusiéramos dinero y lo pusimos». Todos los bancos ‘sanos’ (con muchas comillas, porque estaba el Popular, que ya había suspendido los test de estrés)… salvo BBVA. Francisco González fue el único que se negó a tirar el dinero de sus accionistas (al césar lo que es del césar), negativa que provocó la tierna enemistad que le une desde entonces a Luis de Guindos.

Lo de que hubiera una mayoría de capital privado fue una exigencia de Cristóbal Montoro, que se negó en redondo a que aquel engendro le fastidiase su empeño de devolver las cuentas públicas al equilibrio tras el desmadre de Zapatero. Europa aceptó dejarla fuera de la deuda y el déficit públicos si más del 51% estaba en manos privadas, lo que obligó a Guindos a pasar la gorra. Y no solo en los bancos y las aseguradoras, sino que se subió al carro -aunque de forma testimonial- la propia Iberdrola.

El pecado original

Nueve años y 10.500 millones perdidos después, la misma Comisión Europea dijo en 2021 que ahora no valía lo del 51% porque los bonos de la Sareb los avala el Estado, así que eso debe computar como deuda pública a todos los efectos. En esas condiciones, y después de comerse todo el capital suscrito y mucho más, no tenía sentido que siguiera teniendo accionistas privados, que además estaban deseando irse… precisamente para no tener que poner más dinero.

El desastre viene del pecado original de transferir los activos tóxicos (inmuebles y crédito promotor) de las cajas claramente sobrevalorados (y encima, el FROB presumía de que eran bajos para garantizar la rentabilidad del banco malo). Tanto, que es incapaz de venderlos sin perder dinero 10 años después y a pesar de la fuerte recuperación del mercado inmobiliario español. Aquella decisión se tomó al alimón entre Economía y el Banco de España de MAFO para no tener que pedir entonces más de los 41.300 millones que nos inyectó Europa… y ahora nos va a costar 35.000 millones más (la deuda actual de la Sareb). Quizá habría sido mejor ponerse una vez colorado que ciento amarillo.

El huracán Romana

Por si fuera poco el embolao que suponía el transatlántico-botijo, Guindos puso al frente a Belén Romana, después de intentar sin éxito colocarla en el BCE y la CNMV. Una persona sin ninguna experiencia inmobiliaria, cuya única sesión era que los medios no llamaran banco malo a la Sareb -«ni es un banco ni es malo»- y cuyo greatest hit fue la contratación de un derivado para cubrirse de las subidas de tipos (como los swaps de las hipotecas) que supuso pérdidas de 3.000 millones cuando los tipos bajaron.

Además, su dirección autoritaria provocó tal incendio que la mitad de la cúpula se marchó en 2014. Antes de que no dejara piedra sobre piedra, hubo que sustituirla por Jaime Echegoyen, ex de Barclays y Bankinter, que sí sabía del negocio.

Pero ni su dirección, ni la reformulación del plan de negocio por KPMG, ni la contratación de diferentes servicers para vender los activos consiguieron superar el problema inicial. Algo que obligó a cambiar las normas contables del banco malo en varias ocasiones para disfrazar la catástrofe. Hasta el propio Echegoyen acabó tirando la toalla y fue sustituido por su número dos, Javier García del Río.

El chino ICBC pudo comprar la Sareb entera en 2013

Lo peor de todo es que nos podíamos haber quitado de encima el problema de un plumazo, porque el chino ICBC, el mayor banco del mundo (poca broma) quiso comprar la Sareb entera en 2013. Pero Romana ni se enteró de por dónde le daba el aire. Fue tal que así:

– Belén, oye, que han llamado del ICBC, nos piden una reunión porque les interesan nuestros activos.

– Yo fondos buitre no quiero.

– No, no, verás. ICBC es un banco chino; de hecho, es el banco más grande del mundo.

– Ah, entonces diles que vengan. Ya les recibís vosotros, que yo tengo mucho lío.