Santa Bárbara finaliza las primeras pruebas de su primer vehículo Hunter en Trubia (Asturias)
Más adelante se avanzará hasta una segunda fase que se llevará a cabo en Sevilla
La compañía Santa Bárbara, propiedad de GDELS (General Dynamics) ha dado por terminada este viernes, 10 de abril, las primeras fases de pruebas del primer vehículo Hunter destinado a Letonia, y que se ha fabricado en en la fábrica de Trubia (Asturias).Asimismo, más adelante se avanzará hasta una segunda fase que se llevará a cabo en Sevilla.
El vehículo ha salido de las instalaciones de la empresa para trasladarse a Alcalá de Guadaíra, donde comenzará esta segunda fase. Por lo que ya en Sevilla, se llevarán a cabo una serie de exámenes y formación necesaria a los intructores letones. Una vez completada, se prevé que la primera unidad del Hunter sea enviada a Letonia a finales de este mismo mes.
El Gobierno letón ha encargado a la firma el desarrollo y fabricación de 84 unidades de este vehículo de combate de manufactura española basado en la plataforma Ascod, utilizada, entre otros, por los ejércitos de España, Austria y Reino Unido.
Además, el Gobierno letón y Santa Bárbara firmaron un acuerdo para el apoyo al ciclo de vida de estos vehículos hasta el año 2037, que se llevará a cabo desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra.
Seguirá ampliación
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