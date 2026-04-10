La compañía Santa Bárbara, propiedad de GDELS (General Dynamics) ha dado por terminada este viernes, 10 de abril, las primeras fases de pruebas del primer vehículo Hunter destinado a Letonia, y que se ha fabricado en en la fábrica de Trubia (Asturias).Asimismo, más adelante se avanzará hasta una segunda fase que se llevará a cabo en Sevilla.

El vehículo ha salido de las instalaciones de la empresa para trasladarse a Alcalá de Guadaíra, donde comenzará esta segunda fase. Por lo que ya en Sevilla, se llevarán a cabo una serie de exámenes y formación necesaria a los intructores letones. Una vez completada, se prevé que la primera unidad del Hunter sea enviada a Letonia a finales de este mismo mes.

El Gobierno letón ha encargado a la firma el desarrollo y fabricación de 84 unidades de este vehículo de combate de manufactura española basado en la plataforma Ascod, utilizada, entre otros, por los ejércitos de España, Austria y Reino Unido.

Además, el Gobierno letón y Santa Bárbara firmaron un acuerdo para el apoyo al ciclo de vida de estos vehículos hasta el año 2037, que se llevará a cabo desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra.

Seguirá ampliación