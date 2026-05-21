¿Qué se puede esperar de un tipo que puso al fundador del PSOE de patitas en la calle?

En Ferraz 35, en Madrid, tiene su despacho el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un piso del partido que convirtió en centro de operaciones para sus presuntos negocios corruptos y que albergaba distintos objetos personales del fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse. Por allí pasaron en los últimos años insignes dirigentes socialistas que, por una elemental cuestión de respeto, se cuidaron mucho de mantener intactas las pertenencias del fundador.

Hasta que llegó Rodríguez Zapatero y las puso de patitas en la calle, desalojando cualquier referencia al creador del PSOE, al que hubo que buscar acomodo en Alcalá de Henares. De modo que el afable Zapatero, el bambi de la sonrisa tierna, sacó los colmillos para desahuciar a Iglesias Posse; se conoce que porque le daba yuyu gestionar sus presuntos negocios corruptos delante de los recuerdos personales del primer socialista.

Habrá quien piense que, con la que está cayendo, eso es una cuestión menor. Puede ser, pero la decisión de Zapatero de ordenar sacar a Pablo Iglesias Posse de su despacho refleja la catadura moral del personaje. Y es que el mismo tipo al que la izquierda le otorgó la condición de referente de las políticas sociales resultó ser el mayor defensor del régimen sanguinario de Venezuela. Sin inmutarse y, por supuesto, cobrando.

Ese es Zapatero, el lobo con piel de cordero que, mientras trabajaba para una dictadura, se forraba el lomo. Lo ocurrido con el ex presidente del Gobierno ha provocado asombro y perplejidad en los cándidos progresistas que veían en él un héroe. El auto del juez Calama ha desnudado al verdadero Rodríguez Zapatero y provocado un terremoto en las ya quebradas estructuras de Ferraz. ¿Es que nadie se atrevió nunca a desconfiar de un tipo que lo primero que hizo cuando llegó al despacho que le puso al partido fue ordenar que retiraran todos los objetos y pertenencias del fundador del PSOE?