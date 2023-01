Sánchez lanza una campaña para blanquear el reparto de fondos tras las acusaciones de opacidad de la UE

El Gobierno ha hecho un movimiento in extremis para poner fin a la opacidad en la gestión y concesión de los fondos europeos: el Ejecutivo ha creado una cuenta en Twitter y en LinkedIn para hacer llegar a la ciudadanía toda la actualidad, información y convocatorias con financiación comunitaria. Y casualmente lo ha hecho el mismo día en el que se ha conocido que la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, desembarcará en Madrid el 20 de febrero para exigir explicaciones al Gobierno.

Aunque la creación de la cuenta de Twitter data de agosto de 2021, la primera actividad que se ha registrado ha sido este martes 10 de enero. «Para comenzar, nos gustaría empezar por el principio. Seguramente te habrás preguntado alguna vez qué hacemos, cómo trabajamos y cuál es nuestro cometido. Te lo explicamos en estos dos vídeos que se hicieron con motivo de la semana abierta 2022» reza la publicación en dicha red social.

Una jugada que parece responder a las acusaciones de Hohlmeier. «No tenemos ni idea en que se ha gastado el Gobierno español los 11.500 millones de euros que Europa ha remitido a Madrid [hasta ese momento]… Ni idea…», dijo Hohlmeier en octubre. «Aquí tenemos una responsabilidad y no le puedo decir a nadie en qué se está gastando el dinero en España. No se lo puedo explicar a nadie. Ni idea de cómo lo gasta. Esto no es presentable. Esto no es aceptable», añadió.

Por este motivo, la Comisión ha solicitado reunirse con cuatro ministros para averiguar en qué se ha gastado el Ejecutivo de Pedro Sánchez los 40.000 millones que ya ha entregado la UE a nuestro país de los fondos Next Generation. Se trata de Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda), José Luis Escrivá (Seguridad Social) y Reyes Maroto (Industria y candidata socialista a la alcaldía de Madrid).

Y es que no es la primera vez que avisan a Sánchez. La Comisión amenazó con congelar la entrega de más fondos por la falta de control en su reparto, aunque posteriormente dio marcha atrás. Eso sí, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha vuelto a advertir de que puede suspenderlos si España sigue sin presentar la reforma de las pensiones -que implicará su recorte- a la que se había comprometido en 2022 y que aún no ha remitido.

La misión del Europarlamento también se entrevistará con la anterior directora general para el Plan de Recuperación y responsable del reparto de los fondos, Rocío Frutos, que fue destituida por Montero tras la amenaza de congelación de Bruselas. Y también se verá con su sustituto, Jorge Fabra, hermano de una consejera de Enagás, pese a que esta empresa opta al dinero europeo.