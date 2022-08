Tras un idilio que ha durado cerca de tres años, lapso en el cual el Gobierno ha logrado alcanzar grandes acuerdos tripartitos con la firma de los sindicatos y los empresarios, la relación de estos últimos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha entrado en debacle con el Ibex 35. Tan es así, que, según ha podido saber OKDIARIO, el presidente sopesa no celebrar la tradicional conferencia económica con la que inauguraba el curso político en la Casa América de Madrid ante el miedo a un plantón de la plana mayor del selectivo español por el impuestazo a las energéticas y la banca.

Este acto, que se celebraba cada año durante la primera semana de septiembre, no figura en esta ocasión ni en la agenda del jefe del Ejecutivo, ni en la de sus ministros ni en la de los empresarios y agentes sociales. Miembros de su gabinete ministerial, dirigentes sindicales y algunos de los principales directivos del Ibex 35 han confirmado a este periódico que, por ahora, no han recibido invitación a una conferencia que de seguir el patrón de cada año debería celebrarse la semana que viene. Todos coinciden en que «parece que no se celebrará».

La razón por la que Sánchez prescinde este año de un foro tan importante, en el que reunía en una pequeña sala del centro de la capital a más de un centenar de personas que representan gran parte del poder de la economía española, es por temor a un plantón de los principales empresarios. Tras el impuestazo a las energéticas y las empresas financieras, las críticas de Yolanda Díaz a la CEOE alentando las protestas de los sindicatos e incluso las burlas hacia algunos de los consejeros delegados, la relación del gabinete Sánchez con el empresariado no pasa por su mejor momento. Y todo, a 16 meses para las elecciones generales.

Las críticas públicas de una de las que Moncloa siempre sentaba en primera fila en este evento, y que aplaudía con efervescencia los discursos de Sánchez, la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, son buena muestra de lo tensas que están las relaciones entre el Ejecutivo y los representantes empresariales. A todo esto se suma también un alejamiento de la CEOE de las posiciones que defiende el Gobierno, en particular de su Antonio Garamendi, que se juega la reelección en las elecciones que tiene la patronal en noviembre.

Choque frontal de Sánchez con el Ibex

«No tenemos nada y a nosotros nos invitan siempre, por lo que tenemos serias dudas de que se vaya a celebrar, principalmente, porque desde el Gobierno están ejerciendo un ataque frontal hacia los empresarios que complican mucho la relación», explican fuentes cercanas a la patronal en conversaciones con OKDIARIO. Una actitud que no entienden desde CEOE y menos en un contexto de crisis económica con las empresas asfixiadas por la inflación desbocada que Sánchez no es capaz de controlar pese a la cantidad millonaria que ha destinado para hacerlo.

Por su parte, la plana mayor del Ibex 35 tampoco ha recibido noticias sobre el evento en la Casa América y aseguran en otras convocatorias ya habían recibido las invitaciones para cuadrar en la agenda tan importante cita. Bien es cierto que las últimas reuniones públicas no habían tenido mucho éxito y se quedaron vacías las sillas de caras conocidas del selectivo español como es el caso de Ana Botín (Santander), José Ignacio Goirigolzarri (CaixaBank) o Carlos Torres (BBVA) problemas de agenda. «No nos ha llegado nada y dudo mucho que este año se meta en ese jardín», confiesa una cotizada a este diario.