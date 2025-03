La nueva ofensiva en la española Naturgy por parte de Taqa, energética controlada por los Emiratos Árabes Unidos, fue bendecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión que mantuvo el 22 de enero en Davos con Khaldoon Al Mubarak, director general y ejecutivo de Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi dueño en España de Moeve -antigua Cepsa-, accionista de Enagás, y que también tiene negocios conjuntos con Taqa.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Sánchez manifestó al jefe de Mubadala en Davos que daba por buena la inversión de los países árabes en España, incluyendo un nuevo intento de Taqa por entrar en el capital de Naturgy, además de retirar el impuestazo a las energéticas -Mubadala había pausado una inversión de 3.000 millones de Moeve en España por este impuesto-.

«A la vuelta a Abu Dabi, el árabe dio buena cuenta de esta conversación a sus socios de Taqa, que iniciaron de nuevo otro intento por entrar en Naturgy tras el fiasco de 2024», señalan estas fuentes.

Poco después, en febrero, se retomaron los contactos de Taqa en España para tratar de convencer a Criteria Caixa, dueña del 27% de Naturgy, y al resto de fondos accionistas de la gasista de entrar en el capital de la energética que preside Francisco Reynés.

En junio pasado se frustraron las negociaciones entre los accionistas para que Taqa tomara una participación en Naturgy, incluso una OPA por el 100% con el apoyo de Criteria Caixa.

Ahora la compañía nacional energética de Abu Dabu vuelve al ataque y, de acuerdo a fuentes del mercado, estaría negociando comprar la parte del fondo CVC en Naturgy, un 20% del capital. CVC lleva bastante tiempo buscando un comprador para su porcentaje en la gasista, sin suerte.

El motivo, además del precio, es que la estructura accionarial de Naturgy obliga a ponerse de acuerdo con Criteria Caixa, garante de la españolidad de la empresa, y con Blackrock, que tiene otro 20% después de comprar GIP, y con el fondo australiano IFM, cuyo porcentaje asciende al 17%.

Blackrock también estaría dispuesto a vender, ya que se trata de un fondo que no suele tener participaciones tan altas en empresas porque no entra en la gestión de la misma. Pero su 20% no puede ir ni a Criteria ni a IFM, ya que superarían el umbral del 30% que obliga a lanzar una OPA por el 100% del capital.

Todo esto complica un pacto para que Taqa entre en el capital de la compañía. Y, además, está la oposición de Argelia a esta operación. Los argelinos no quieren que haya ningún movimiento que ponga en peligro la relación de Argelia con España en la venta de gas. Sonatrach, la empresa pública de Argelia, tiene además un 4% de Naturgy. Las dos son socias en el gasoducto de Almería, Medgaz.

Además, Sánchez ya enturbió las relaciones de España con Argelia por su volantazo en la posición nacional sobre el Sáhara Occidental. El presidente español se mostró partidario de las tesis de Marruecos sobre ese territorio, enfrentándose a Argelia, que rompió en 2022 relaciones comerciales con el país salvo el suministro de gas.

En cualquier caso, no se espera ningún acuerdo rápido. Criteria Caixa ha comunicado a la CNMV este jueves que no está negociando con nadie cambios que afecten a su participación en Naturgy. El lunes, la agencia Bloomberg publicó que un directivo de Taqa había venido a Madrid a reunirse con Criteria Caixa.