El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ampliar en un 4% su sueldo y el de su veintena de ministros en 2023 mientras dejará congelada la asignación que cobran los ex presidentes del Ejecutivo, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González. La dotación para los cuatro ex ocupantes de la Moncloa que siguen vivos asciende para el año próximo a 298.320 euros, similar a la de 2022, según se refleja en la propuesta de Presupuestos Generales de 2023 presentada por el Gobierno en el Congreso. Para cada ex presidente la paga anual es de 74.580 euros brutos, por debajo de lo que cobra ya un ministro del actual Gobierno de Sánchez.

Con la subida aprobada -un 1,5% extra para 2022 y un 2,5% para 2023-, los ministros de Sánchez pasarán de cobrar 76.355 euros a casi 80.000 euros. Los vicepresidentes, de 81.300 a 84.600 euros, y el presidente Sánchez, de 86.500 a 90.000 euros brutos. Por su parte, la dotación para los ex presidentes se queda en los 74.580 euros brutos.

La ley que aprobó una dotación anual para los ex presidentes, además de dos personas a su disposición, un asistente y un secretario, más chófer y escolta, deja en manos del Gobierno de turno la decisión de si se sube o se congela. El presupuesto para los ex presidentes ya era de 298.300 euros en 2019, 2020, 2021 y 2022, y se mantiene así para 2023. El incremento sobre años anteriores se debe a la incorporación a este club de Mariano Rajoy en 2018.

La partida de los ex presidentes es una de las pocas que se queda congelada de nuevo en 2023. También la de la Corona, que se mantiene en los ocho millones de euros pese a la inflación y que aumenta el presupuesto de prácticamente todas las instituciones del Estado. El sueldo del presidente del Gobierno y los ministros sólo ha estado congelado en 2020.

En cualquier caso, el Gobierno puede en cualquier momento del año aprobar una modificación del presupuesto y elevar la dotación para los ex presidentes.

Vitalicia

La dotación para Rajoy, Zapatero, Aznar y González es vitalicia y compatible con otros ingresos. En el caso de González y Aznar han tenido sus propias empresas con las que facturaban sus conferencias. Los dos han sido además consejeros en empresas en algún momento de su vida fuera de la Moncloa, de Endesa el socialista y del grupo de Rupert Murdoch el popular.

En el caso de Rajoy, el gallego ha vuelto a su profesión de registrador de la propiedad, mientras que Zapatero aparece como asesor de políticos internacionales tan polémicos como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.