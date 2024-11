La guerra del relato en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell está llegando a extremos insospechados. Así, los alrededores de la sede madrileña de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que debe decidir las condiciones que impone a la operación, están «empapelados» de anuncios del Sabadell contra la misma.

Se trata de los anuncios con el eslogan «Poder elegir es tu poder», que inciden en la reducción de alternativas para los clientes -en especial las pymes- si sale adelante la compra. Marquesinas de autobuses, estaciones de Metro y otros soportes publicitarios callejeros están llenos de estos anuncios en la zona de la calle Alcalá, 47 de Madrid, sede del organismo que preside Cani Fernández. Por el contrario, no hay un solo anuncio del BBVA.

«El Sabadell quiere que hasta el último funcionario de la CNMC tenga todo el rato en mente que la OPA es mala para la competencia. Que no pueda olvidarse ni siquiera cuando sale de trabajar», explica una fuente cercana a la autoridad de Competencia.

Otros observadores del sector consideran que, aunque esta acción en la sede de la CNMC es un tanto excesiva, ilustra cómo el Sabadell va ganando claramente la batalla del relato con su agresiva estrategia de comunicación, mientras que el BBVA ha destituido a su director de esta área (imputado por el caso Villarejo) y, de momento, sólo ha respondido con los anuncios que invitan a los accionistas del Sabadell a hablar con los suyos.

La estrategia del Sabadell ha dado sus frutos con los pequeños accionistas y con los clientes, en especial en Cataluña donde existe un claro vínculo sentimental con la entidad. Asimismo, ha convencido al Gobierno, a los principales partidos, a las patronales y a los sindicatos. Pero al final, la OPA depende de los accionistas institucionales, a los que sólo les importa el precio ofrecido. Por eso, y dada la caída de la cotización del BBVA, cada vez se extiende más la idea de que Carlos Torres tendrá que mejorar dicho precio con un pago en efectivo.

Algo que va a tener bastante difícil precisamente por culpa de la CNMC. La autoridad de Competencia emitió un comunicado la semana pasada en el que justifica su decisión de pasar el análisis de la OPA a fase 2 (donde se revisa en profundidad y las partes implicadas pueden presentar alegaciones) porque el análisis en fase 1 «no permite descartar riesgos potenciales para la competencia» derivados de la OPA de BBVA sobre Sabadell en los mercados de banca minorista, banca de empresas y cajeros automáticos.

Asimismo, ha detectado riesgo de empeoramiento de condiciones comerciales a particulares y pymes y de acceso a cajeros, de exclusión financiera, y riesgo de reducción de crédito a pymes.

Esto implica que la CNMC no ha aceptado las medidas para aumentar la competencia (remedies) propuestos por el BBVA y que le impondrá otras más duras para autorizar la OPA sobre el Sabadell. Eso implica que no podrá obtener las sinergias de 850 millones anunciadas (aunque no explicadas) y que, si sube el precio, estará pagando más por algo que vale menos, lo que provocará el rechazo de sus propios accionistas.

Además, esto se suma a sus problemas en México con los aranceles anunciados por Donald Trump y al impacto que tendría el impuesto a la banca si sale adelante la operación.

Aunque vaya perdiendo la batalla del relato, Torres sí se está moviendo con el Gobierno, como ha informado en exclusiva OKDIARIO, se ha ofrecido a Pedro Sánchez para «lo que haga falta» con el fin de suavizar su rechazo a la fusión con el Sabadell. Y la primera ocasión en que pueden ser necesarios sus servicios es la financiación de la compra de Talgo por parte de Sidenor.