Si quieres empezar a cuidarte sin renunciar a todo el sabor, este descuentazo de El Corte Inglés en su freidora sin aceite te interesa. Esta freidora de aire conseguirá que todas tus recetas queden crujientes y sabrosas para que puedas disfrutar tus fritos favoritos sin necesitar aceite.

La freidora sin aceite tirada de precio en El Corte Inglés

Uno de los principales problemas en la comida frita y su preparación, es la cantidad de aceite que se requiere para la preparación. Solo reduciendo este aceite conseguirás un plato más balanceado e interesante a nivel nutricional. Así podrás cuidarte sin dejar de disfrutar.

La buena noticia es que ahora puedes disfrutar de este pequeño electrodoméstico que ha enamorado a tantos con un descuentazo, así podrá ser tuya, casi regalada. Una vez pruebes la primera receta, no podrás parar de crear combinaciones que te harán salivar con nada más verlas. Ahora puede ser tuya por 72,90 euros en El Corte Inglés.

Esta freidora sin aceite no solo es práctica, tiene un diseño compacto que quedará increíble en tu cocina, así no tendrás que renunciar a demasiado espacio en tu encimera e incorporarás un pequeño electrodoméstico que no pararás de usar. El diseño en negro con detalles en plateado aportará elegancia y al ser ultra-compacta te ocupará poco espacio en la cocina.

Un electrodoméstico para todas tus recetas

Únicamente con esta freidora de aire podrás cocinar hasta 3 raciones de patatas fritas u otras preparaciones utilizando un par de gotas de aceite. Es versátil, útil y te ayudará a mantener una alimentación más sana en tu día a día. Además, tendrás la comida lista en minutos, sin tener que ensuciar ni una sartén.

Ya quieras cocinar verduras, carnes o incluso pasteles, esta freidora sin aceite será tu mejor aliada gracias a su termostato completamente regulable de 80 a 200ºC y seguro que no se te quema ninguna preparación gracias a su temporizador de hasta 60 minutos. Algunas de nuestras recetas favoritas son las chips de verduras, que podrás preparar colocando finas láminas de verduras en la freidora o el pescado, que quedará jugoso por dentro y crujiente por fuera si aprendes a cogerle el punto.

Aún con su diseño compacto, verás que su cesta de cocinado será suficiente para cocinar varias raciones de comida de una sola vez. Esta cesta tiene un revestimiento cerámico de alta resistencia que te ayudará a que la freidora sin aceite se vea como nueva por mucho uso que le des, le ofrece resistencia contra los arañazos y tiene un efecto antiadherente óptimo. Podrás cocinar todas tus recetas y limpiarla sin dificultad en pocos minutos.

Su empleo no puede ser más intuitivo, solo tendrás que configurar los detalles con la pantalla LED que incorpora, totalmente intuitiva y con un manejo táctil que te ayudará a conseguir las características perfectas para cada cocción. Es un pequeño electrodoméstico ideal para los que se inician en el mundo de la cocina saludable.

Conseguirás tan buenos resultados que no echarás de menos los fritos, inclusos los rebozados quedarán bien. No lo dudes más y hazte con la freidora sin aceite en El Corte Inglés. Es útil, fácil de usar y de lo más práctica, así que son todo ventajas para que se convierta en la nueva incorporación de tu cocina.