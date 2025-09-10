Repsol E&P ha cerrado con éxito una emisión de tres series de bonos en el mercado estadounidense por un total de 2.500 millones de dólares (2.134,5 millones de euros), según ha informado este miércoles la compañía energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, se ha destacado que ésta es la mayor emisión en dólares en la historia de la compañía y la primera realizada por Repsol E&P, que se trata de «uno de los mayores productores independientes de petróleo y gas».

De esta forma, la emisión de bonos en dólares ha alcanzado una demanda máxima en el libro de órdenes 6,9 veces superior a la cantidad ofrecida, «lo que pone de manifiesto el sólido respaldo a la estrategia de Repsol E&P», según ha destacado el grupo energético.

Asimismo, la compañía ha subrayado que esta operación fortalece la posición financiera de Repsol E&P y abre la puerta a nuevos inversores en el mercado estadounidense.

La oferta de Repsol se ha estructurado en tres series

Hay que destacar que la oferta se ha estructurado en tres series: 500 millones de dólares (427 millones de euros) a un precio de 100% con un cupón fijo anual de 4,805% y vencimiento el 16 de septiembre de 2028; 1.000 millones de dólares (854 millones de euros) a un precio de 100% con un cupón fijo anual de 5,204% y vencimiento el 16 de septiembre de 2030, y otros 1.000 millones de dólares a un precio de 100% con un cupón fijo anual de 5,976% y vencimiento el 16 de septiembre de 2035.

De esta forma, los bonos están garantizados de forma incondicional e irrevocable por Repsol E&P, que cuenta con una calificación crediticia de BBB+ por parte de las agencias S&P y Fitch.

Además, los cupones se pagarán de forma semestral y se espera que la emisión se cierre el próximo 16 de septiembre.

Por otro lado, los fondos obtenidos se utilizarán para refinanciar deuda que determinadas filiales de Repsol E&P mantienen con otras filiales de Repsol fuera del grupo Repsol E&P.