Los rebeldes de Unicaja escogen sus candidatos al consejo para intentar el asalto al banco

El bando rebelde de Unicaja Banco, que ha tomado el control de la Fundación Unicaja (primer accionista de la entidad con un 30%), ha elegido sus candidatos al consejo para intentar tomar el control del mismo e impedir el traspaso de poderes de Manuel Azuaga (presidente, procedente de la antigua Unicaja) a Manuel Menéndez (consejero delegado, procedente de Liberbank). Pero, como informó OKDIARIO, no van a tener tiempo de culminar este asalto.

Los candidatos escogidos por la Fundación Unicaja para ser consejeros dominicales son la dirigente empresarial Natalia Sánchez Romero, el profesor universitario José Ramón Sánchez Serrano, el financiero Miguel González Moreno y el exinspector del Banco de España Juan Antonio Izaguirre.

Fuentes financieras han informado a EFE de que la Fundación prosigue así «paso a paso» con el plan de la nueva etapa presidida por José Manuel Domínguez, quien tiene la propuesta de los candidatos a consejeros, que -a su vez- elevará al Patronato el próximo jueves al objeto de sustituir a los actuales tras perder la confianza en ellos: Petra Mateos, Manuel Muela, Teresa Sáez y Juan Fraile (este último ya ha dimitido).

Los tres consejeros actuales que no han presentado su dimisión fueron nombrados por el histórico presidente de la entidad malagueña, Braulio Medel, al que este bando considera un «traidor» a Málaga por apoyar que el asturiano Menéndez asuma todos los poderes cuando Azuaga se jubile el próximo mes de junio, tal como establece el acuerdo de fusión entre Unicaja Banco y Liberbank de diciembre de 2020.

El origen del conflicto está en dicho pacto, en el que se acordó que el presidente procedente de la entidad andaluza, Manuel Azuaga, conservaría los poderes ejecutivos hasta junio de 2023, fecha en que los abandonaría y pasarían a Menéndez. A cambio, este último accedió a ser reevaluado para el cargo en ese momento, algo que conseguiría sin problemas con el apoyo de Medel. Esto provocó una reacción virulenta de varias fuerzas políticas de Málaga de diferente signo que entendían que «el pez chico se comía al grande» y que «los asturianos» iban a acabar con la «malagueñidad» de Unicaja.

Esta reacción se tradujo en una campaña mediática e institucional que acabó forzando la salida anticipada de Medel de la Fundación en abril, y en la que varios consejeros independientes también abandonaron Unicaja Banco por distintos motivos: Manuel Conthe, Ana Bolado y Manuel González Cid. El siguiente paso es destituir a los consejeros del banco afines al histórico presidente, proceso que ahora culmina con la proposición de estos cuatro candidatos.

Sin embargo, el tiempo juega en su contra. Como adelantó OKDIARIO, el BCE ha exigido que Unicaja Banco le presente un plan de sucesión de Azuaga antes del 31 de enero, plan que tiene que estar dentro del acuerdo de fusión. Por el contrario, los nuevos consejeros deben obtener el visto bueno del banco central, un proceso llamado fit and proper que suele durar unos cuatro meses. Aparte de que no está claro que los representantes actuales de la Fundación en el consejo vayan a dimitir, cosa a la que no están obligados.

Perfil de los candidatos

Natalia Sánchez es vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), entidad que lidera el también presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

José Ramón Sánchez es profesor del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Málaga, donde se doctoró, y posee amplia experiencia en los sectores financiero y docente, ámbito este último donde destaca en la investigación con publicaciones en materia de contabilidad financiera.

Miguel González, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y también doctorado, lleva ligado gran parte de su vida a entidades financieras y dispone de amplia experiencia académica en las Universidades de Granada y Málaga.

Juan Antonio Izaguirre, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, acumuló una larga experiencia como inspector del Banco de España y es profesor jubilado del Departamento de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.