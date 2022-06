¡Que no te engañen! El producto que pensabas que es sano y que te hará engordar

Muchos son los productos que podemos encontrar en supermercados, que no en tiendas de dietética o especializadas en alimentos diseñados para hacer dieta, que prometen que nos van hacer adelgazar en poco tiempo. Productos o alimentos que de alguna manera nos sirven para sustituir una comida, pero con los que debemos llevar mucho cuidado ya que en ocasiones, aunque se presenten en un formato para hacer que sean de lo más apetecibles, en realidad no son tan fiables como parece. Es el caso del producto del que ahora os queremos hablar y que según la OCU no es de los mejores. Disponible en unos supermercados de lo más conocidos, así que no dejes que te engañen y descubre ahora el producto que pensabas que es sano pero que te hará engordar.

El producto de Lidl que te hará engordar

Lidl es uno de los mejores supermercados con mejor cuota de clientes y aunque cuentan con productos y alimentos de lo más saludables, también cuentan con otros que no lo son tanto o al menos se presentan como alimentos ideales para personas que desean hacer dieta o alimentarse con alimentos «bio», pero que en realidad tienen un nivel calórico bastante destacado.

Es el caso de las tortitas de arroz con chocolate de la línea Bio de Lidl y que podemos comprar en formato de chocolate con leche, chocolate negro o chocolate con coco. Unas tortitas de arroz que parecen de lo más ligeras pero que en realidad no lo serían tanto si tenemos en cuenta que el chocolate hace que su aporte calórico aumente más de lo que se podría esperar. Unas tortitas que además han sido elegidas como las peores tortitas de supermercado según la OCU. Cada paquete cuesta 1,39 euros.

Elaboradas por Sondey, estas tortitas no tienen gluten, pero lo cierto es que si las compras sin más para tomarlas de vez en cuando o entre horas puede que no te pase nada, pero en el caso de que las tomes para llevar una dieta de adelgazamiento puede que en realidad, te estés engañando. Además, su calidad tampoco es la mejor. En el análisis que la OCU ha hecho a más de 150 tortitas con cereales de supermercados, estas obtienen una E, en la escala Nutriscore, que es la categoría más baja de todas.

Y no sólo eso, basta analizar su nivel calórico para darnos cuenta que las tortitas que llevan chocolate con leche tienen más de 380 calorías por 100 gramos, teniendo en cuenta que en el paquete vienen dos, con solo comerte una a media mañana ya estarás ingiriendo más de 150 calorías, así que imagina que tu snack o tu merienda sean las dos tortitas.

Muchas más serán las calorías en el caso de elegir las que llevan chocolate negro. En concreto, 486 calorías por cada 100 gramos, mientras que los que llevan coco tienen una cantidad similar.

Piensa además que aunque en teoría están hechas con arroz integral, que es muy saludable y dietético, lo cierto es que el porcentaje de este y de chocolate, que por otro lado no es de la mejor calidad, es casi el mismo de manera que no es de extrañar que su índice calórico sea el que es y que en realidad, sirvan poco para adelgazar.