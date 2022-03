Las redes sociales también se han volcado con la población ucraniana ante la invasión rusa. Y han hecho su magia. Un usuario de Twitter planteó la idea de alquilar habitaciones o casas en Ucrania a través de Airbnb para que el dinero llegue directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Lejos de buscar fomentar una especie de ‘turismo de guerra’, la iniciativa impulsada a través de esta red social pretende agilizar la llegada del dinero a los usuarios a través de estas reservas solidarias.

Yesterday I shared an idea to support Ukraine by booking rooms for rent on AirBNB. 24 hours later, 100’s of people are booking AirBnBs in Ukraine as a way to send immediate monetary assistance to people in hard-hit areas. The messages in response from the hosts are so moving pic.twitter.com/ai2Je8VKCt

