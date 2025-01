El PSOE, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, hizo caer la cantidad de vivienda protegida en España un 62,3%, el mayor desplome de la historia, hasta unos niveles de los que el país nunca se pudo recuperar. Sin embargo, este lunes, durante su intervención en el foro Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar, el presidente del Ejecutivo socialista, Pedro Sánchez, ha echado la culpa al Partido Popular de Mariano Rajoy por el estado actual de los inmuebles de titularidad del Estado, obviando que fue su propio partido el que llevó al país a esta situación.

De esta forma, desde 2008 hasta que entró Rajoy en el poder, en 2011, España perdió 56.259 viviendas calificadas como protegidas, según los datos del Ministerio de Transportes. Así, la gestión de Zapatero provocó que pasaran de ser 90.531 inmuebles protegidos a apenas 34.300.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha puesto el foco sobre el Gobierno de Rajoy que, si bien no aumentó el número de forma considerable, sí fue capaz de mantenerlo estable. «Nuestro país estuvo durante casi una década sin una política estatal de vivienda. No hubo una política pública de vivienda», lamentó el presidente socialista.

El PSOE y la vivienda protegida

Según Sánchez, la política popular que describe tuvo «nefastas consecuencias para el país» y acusó a la formación azul de «desentenderse» e incluso «desregular» frenando la construcción de vivienda protegida, pese al descalabro que hubo con su antecesor, algo que se puede comprobar revisando los datos que ofrece su propio Gobierno.

«Se rescató al sector financiero, se abrieron las puertas de par en par de nuestras ciudades a empresas como Airbnb, se aprobaron las llamadas golden Visa, que animaban precisamente a los millonarios extranjeros a especular con nuestras casas, y se dejaron a 600.000 familias desahuciadas en la calle», denunció también Sánchez. «Ésta fue la política de vivienda del Partido Popular, dejar que los especuladores hiciesen negocio durante la crisis financiera», ha subrayado.

Con todo, el dirigente sí ha recordado que Rodríguez Zapatero daba unas ayudas para el acceso a la vivienda y acusó a Rajoy de haberlas eliminado, así como de entregar a los fondos buitre las casas de protección oficial construidas «con los impuestos de los españoles».

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el desplome del número de viviendas de protección oficial se dio durante el Ejecutivo socialista y, con el Partido Popular, se frenó e, incluso, se corrigió levemente.

Ahora, y pese a este incremento de precios sostenido en el tiempo, el Ejecutivo de Sánchez ha tardado 7 años en poner sobre la mesa su propia estrategia en esta materia. Así, el Ejecutivo ha anunciado que su nuevo plan estatal de vivienda, que entrará en vigor en 2026, «aumentará los programas de ayuda hoy vigentes y prestará una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquéllas que residen en zonas degradadas».

Sánchez asegura que las propuestas de Feijóo sobre vivienda demuestran que el PP quiere volver a la política de Aznar, que, según explica, llevó a la burbuja inmobiliaria y dejó 600.000 familias desahuciadas. «Ésta fue la política de vivienda del PP, dejar que los especuladores hiciesen negocio durante la crisis financiera», ha asegurado.

Pero lo cierto es que, pese a que Sánchez tenga que remontarse a la época de Aznar, el PSOE ha gobernado 14 de los últimos 20 años y, sin embargo, tampoco desarrollaron ningún plan de vivienda en todo ese tiempo al frente del Ejecutivo.

De hecho, por ahora, el Ejecutivo socialista se ha limitado a transmitir inmuebles desde la quebrada Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) hacia la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), o lo que es lo mismo, el proyecto inmobiliario del Gobierno se ha inaugurado moviendo de entidad unos activos que ya tenía el Estado.

Hace un año, Sareb reconoció que está en quiebra y que no puede hacer frente a la devolución de su deuda. Para salir de esa situación, el consejero delegado de la entidad, Leopoldo Puig, aseguró que su objetivo era «vender, vender, vender como si no hubiese un mañana», aunque reconoció que «previsiblemente hay una parte de la deuda que no se va a poder amortizar» antes de 2027, fecha en que la ley contempla la liquidación. Sin embargo, en estos momentos Sareb va a perder esos activos que planeaba vender.