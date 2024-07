La cúpula del Grupo Prisa, editor entre otros del diario El País y dueño de la Cadena SER, tiene ya trabajados varios escenarios posibles para desarrollar una televisión en abierto, a la espera de que el Gobierno saque adelante el concurso de un nuevo canal de TDT. «En Prisa les gustaría tener un canal de televisión desde hace tiempo, pero dependen de si resuelven su situación financiera y de cuánto dinero disponen», señalan fuentes conocedoras de la situación. «Llegar a un 2% de audiencia equivale a 25 millones de euros de ingresos por publicidad, sería el primer objetivo», explican fuentes internas.

«Todo depende de si hay dinero o no hay dinero, de si se refinancia la deuda o no se refinancia, y de si se vende Santillana Internacional o no se vende», aseguran estas fuentes. Porque esa es la hoja de ruta de la compañía: refinanciar la deuda de casi 1.000 millones -estaba previsto cerrarla antes del verano- y vender Santillana Internacional por no menos de 1.000 millones de euros.

A partir de ahí, desarrollar un canal de televisión era uno de los objetivos en Prisa -vendieron el canal Cuatro a Mediaset en 2009-. Alquilar un canal cuesta alrededor de dos millones de euros, más otros seis millones para pagar la señal a Cellnex. «Llenar una parrilla de televisión no es barato, y tienes ya unos gastos fijos nada más empezar a operar. Pero el punto mínimo sería alcanzar un 2% de share, que equivale a unos 25 millones de euros de ingresos por publicidad», explican fuentes internas.

Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para liberar espacio radioeléctrico y sacar a concurso un nuevo canal de televisión en abierto servirán para, en caso de ser los adjudicatarios, algo que dan por hecho en el sector, ahorrar el alquiler de un canal, unos dos millones de euros al año.

Este martes el Ministerio de Transformación Digital que dirige José Luis Escrivá se va a reunir con los propietarios de una licencia de televisión en España para explicarles sus planes de reordenación del espacio radioeléctrico. Pretende impulsar la ultra alta definición (UHD) y liberar parte del espacio para un nuevo canal de televisión.

Están citados este martes RTVE, Atresmedia, Mediaset, Unidad Editorial, Squirell Media, Real Madrid TV, Secuoya, Grupo Kiss y la Conferencia Episcopal, propietarios de una licencia de televisión además de las cadenas autonómicas.

En el sector dan por hecho que el ganador del concurso sería Prisa. «Harán un concurso y se presentará quien quiera. Pero parece una operación hecha a medida de Prisa. Y Prisa ha manifestado varias veces su interés en tener una televisión…», asegura una fuente del sector a este diario. «No tengo ninguna duda de que si Prisa quiere una televisión, el Gobierno se la va a dar. Y todo el mundo sabe que Prisa quiere una televisión», explica otra fuente.

En Prisa es ahora uno de los principales directivos José Miguel Contreras, fundador y gestor de La Sexta además de uno de los empresarios del sector más cercanos a Moncloa. Con él está en Prisa Andrés Varela Entrecanales, otro fundador de La Sexta y cara visible del grupo de empresarios españoles que suma ya el 18% del capital de Prisa. Además, Fran Llorente, ex hombre del PSOE en RTVE, está ahora también en Prisa.

Algunas fuentes señalan que, además de tener ya los números hechos de varios posibles escenarios para desarrollar un canal de televisión, en Prisa han encargado ya a José Pablo López, ex director de Contenidos de RTVE, que trabaje en el proyecto.