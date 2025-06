Primor rebaja de 80 a 19 euros el perfume más mítico y fresco: lo usaba mi madre y ahora no me lo quito

Hay olores que no se olvidan y trascienden el tiempo. A mí me pasa con CK One, el perfume mítico de Calvin Klein. Lo usaba mi madre y muchísima gente en la década de los 90 y los 2000 y ahora soy yo quien lo lleva, y sigue teniendo el mismo efecto fresco y atractivo que siempre ha tenido. La diferencia es que ahora su precio es mucho más económico gracias a la rebaja que le ha hecho Primor a este perfume, el más icónico de todos y que puede ser tuyo por menos de 19 o 18 euros.

De este modo, podemos decir que mejor de todo es que esta joya atemporal ha vuelto a nuestras manos (y bolsillos) gracias a una de esas ofertas que cuesta creer si no la ves con tus propios ojos. En Primor, CK One ha pasado de costar más de 80 euros a sólo 18, una rebaja tan llamativa como el propio perfume. No exagero si digo que es una de esas oportunidades que una no debería dejar pasar si quiere sumar a su rutina diaria un clásico que no falla. Y es que no hablamos de cualquier colonia. Calvin Klein rompió moldes cuando lanzó CK One en los noventa: fue el primer perfume verdaderamente unisex y su mensaje era claro: «para todos, sin etiquetas». Lo podías compartir con tu pareja, con tu hermana o con tu mejor amigo. Hoy, sigue siendo un símbolo de autenticidad y frescura que encaja con cualquier personalidad y con todas las edades.

Primor rebaja de 80 a 19 euros el perfume más mítico

CK One no sólo un perfume que se convirtió en un fenómeno comercial, sino en un símbolo generacional. Quienes crecimos en los 90 lo recordamos como parte de la estética rebelde de la época: vaqueros anchos, camisetas blancas y ese aire de libertad que se respiraba en las calles, en las revistas, en la música.

El aroma, creado por el prestigioso perfumista Alberto Morillas, mezcla cítricos con notas verdes y un fondo cálido que lo hacen inolvidable. Sus primeras notas combinan mandarina, limón, bergamota, papaya y piña, dando paso a un corazón de jazmín, rosa, nuez moscada y violeta. El cierre, con almizcle, sándalo y ámbar, le da esa profundidad que lo hace durar en la piel y quedarse en la memoria.

Un perfume que es fresco pero con carácter. Ligero pero con presencia, pero no empalaga ni satura, por lo que se puede llevar en cualquier momento del día y durante todo el año.

De 80 a 19 euros: la oferta que lo cambia todo

Una de las cosas que más sorprende de este perfume ahora mismo, es el precio en Primor porque pocas veces se encuentran rebajas tan agresivas en un clásico como este. El formato de 50 ml, perfecto para llevar en el bolso o de viaje, ha bajado de 58,00 € a solo 17,95 €, lo cual ya es una ganga. Pero si prefieres asegurarte de tener perfume para rato, los formatos grandes también están increíblemente rebajados:

El frasco de 200 ml, que normalmente cuesta 118,50 €, está ahora por 34,95 €.

Y el de 300 ml, ideal para uso diario o compartirlo en casa, ha pasado de 108,00 € a solo 45,30 €.

Incluso el tamaño intermedio de 100 ml, habitual en muchas perfumerías por más de 80 €, está en Primor por apenas 24,95 €.

En todos los casos, las rebajas rondan el 60 % al 70 %, algo difícil de ver en perfumes de marca reconocida como Calvin Klein. Así que si llevabas tiempo pensando en darte un capricho o en volver a tu fragancia de siempre, este es uno de esos momentos que realmente merecen la pena.

Una fragancia que se adapta a ti, seas quien seas

No todo el mundo quiere un perfume dulce, ni uno excesivamente masculino o floral. CK One nació precisamente para romper con eso. Está pensado para quienes buscan naturalidad, limpieza y un aroma fresco que se adapte a cualquier piel y a cualquier estilo de vida. De hecho, muchas personas que lo han usado coinciden en que es el típico perfume que siempre queda bien y que incluso cambia ligeramente en cada persona, haciéndolo único.

La botella también es un icono. Inspirada en una petaca metálica, sencilla y sin pretensiones, refleja a la perfección el espíritu libre y moderno de la fragancia. No necesita adornos. No presume. Sólo se deja llevar.

Además, por su formulación ligera y no invasiva, es ideal para quienes trabajan en oficinas, para estudiantes, para quienes buscan un perfume de diario o incluso para regalar sin miedo a equivocarse.

Por último, puedes encontrar este perfume tanto en tiendas físicas de Primor como en su web oficial, donde los envíos suelen ser rápidos y permiten elegir entre varios métodos de entrega. Ahora ya lo sabes, si alguna vez oliste este perfume y te gustó, es el momento de no dejarlo escapar. Y si nunca lo has probado, esta es la oportunidad perfecta para descubrir por qué CK One ha sido (y sigue siendo) uno de los perfumes más queridos por generaciones enteras.