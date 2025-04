Primaprix lo vuelve a hacer: este sérum de lujo está volando de las estanterías

Hay productos que, cuando llegan a las estanterías de Primaprix, no duran ni un suspiro. Y no es casualidad. La cadena de supermercados low cost se ha convertido en un auténtico paraíso para los amantes del ahorro y la cosmética de calidad. Y en esta ocasión, ha vuelto a dar en el clavo trayendo uno de los sérums más codiciados del mercado a un precio casi ridículo. Hablamos de un elixir antiedad que pertenece a una de las marcas de belleza de mayor prestigio. Nos referimos al Nivea Cellular Expert Filler Sérum Hyaluron, que ha desatado una auténtica fiebre y ya se agota en todas las tiendas de Primaprix.

La locura que ha generado este sérum que tenéis en Primaprix es del todo comprensible. Se trata de un producto, que en perfumerías y tiendas especializadas ronda los 16 euros, pero que está ahora rebajado en Primaprix a tan sólo 8,99 euros. Sin embargo, no sólo arrasa por el hecho de ser más económico. Sino que se trata de un producto cuyo tratamiento parece un lujo concentrado en un frasco de 30 ml, con el que vas a poder conseguir una piel más firme, hidratada y visiblemente rejuvenecida desde la primera aplicación. Sin duda estamos ante el chollo de la temporada, y lo cierto es que no es para menos. No estamos hablando de promesas vacías ni marketing exagerado. El producto ha sido diseñado con una fórmula basada en ácido hialurónico puro, uno de los ingredientes más buscados en el mundo de la cosmética por su capacidad para retener agua, aportar volumen y suavizar arrugas desde dentro. Y todo eso, ahora, por menos de nueve euros en Primaprix. Una oportunidad que cuesta ignorar y que de hecho, no vas a querer dejar escapar.

El sérum con ácido hialurónico que arrasa en Primaprix

El ácido hialurónico lleva años siendo el rey indiscutible de los ingredientes cosméticos, y con razón. Su capacidad para atraer y retener agua en la piel lo convierte en un aliado perfecto contra la sequedad, la pérdida de firmeza y las líneas de expresión. De este modo, lo que hace especial al Nivea Cellular Expert Filler es su formulación en la que este ácido es protagonista, si tenemos en cuenta que lleva un 20% de Hydro Elixir, que incluye ácido hialurónico micro y macro para actuar en diferentes capas de la piel. Esto se traduce en una acción inmediata en la superficie, rellenando las arrugas visibles, y otra a largo plazo, que mejora la elasticidad con el uso continuado.

Además, el sérum de Nivea que arrasa en Primaprix tiene una textura ligera y sedosa que se absorbe con rapidez, dejando una sensación de frescor inmediato. No engrasa, no deja brillos y, lo más importante, no irrita. Es apto para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles, lo que lo convierte en un producto comodín dentro de cualquier rutina facial. Utilizado mañana y noche antes de la crema hidratante, los resultados no se hacen esperar: el rostro luce más descansado, tenso y luminoso.

¿Por qué está triunfando en Primaprix?

Primaprix se ha ganado la reputación de ser el lugar donde puedes encontrar auténticas joyas cosméticas a precios que parecen imposibles. Este tipo de oportunidades se deben a su modelo de negocio basado en stocks limitados, acuerdos con marcas y finales de serie. Por eso, cuando aparece un producto como este sérum de Nivea, lo habitual es que desaparezca en cuestión de días.

Los clientes más fieles ya han aprendido a revisar con atención la sección de belleza cada vez que visitan su tienda más cercana. Y lo que muchos comparten es que este tipo de productos no sólo cumplen con lo prometido, sino que permiten incorporar tratamientos de alta gama en rutinas diarias sin que el bolsillo sufra. Así que, si ves este sérum de Nivea por 8,99 euros, no lo pienses mucho: probablemente cuando vuelvas ya no quede ni uno.

¿Realmente funciona? Opiniones y resultados

La eficacia del Nivea Cellular Sérum Hyaluron no solo está avalada por la marca, sino por quienes lo han probado. Basta con echar un vistazo a las redes sociales para ver una tendencia clara: los usuarios notan la piel más suave, hidratada y con mejor tono desde las primeras aplicaciones.

Además, el gotero que incorpora permite una aplicación muy controlada, evitando el desperdicio y asegurando que cada gota se aprovecha. Su presentación en envase de cristal, con un diseño elegante y práctico, también contribuye a esa sensación de estar usando un producto de gama alta. Y es que, aunque el precio en Primaprix sea de derribo, lo que tienes entre manos es un cosmético que fácilmente podría competir con tratamientos de más de 30 euros. ¿A qué esperas para probarlo?.