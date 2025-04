El Partido Popular (PP) ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados «para ajustar» el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) «por la inflación», es decir, con el objetivo de deflactar dicho impuesto. Según el último estudio del Instituto Juan de Mariana recogido por OKDIARIO, la no deflactación del impuesto ha generado un alza encubierta de la presión fiscal con un coste medio de 563 euros por contribuyente.

Por ello, el PP considera que es urgente modificar esta situación y que se deje de subir los impuestos de forma encubierta a los españoles: «Desde que gobierna Pedro Sánchez, España es el tercer país de la Unión Europea en el que más ha subido la presión fiscal: ha aumentado un 1,8% desde 2018 mientras que en la media de países de la UE-27 ha bajado un -1,1%».

«A este aumento de la presión fiscal han contribuido, de una parte, las 97 subidas de impuestos y cotizaciones sociales (…) que el Gobierno ha aprobado desde 2018 hasta 2025», explica la formación azul.

En ese sentido, el PP acusa a Sánchez de haber «subido impuestos todos los años, incluidos los peores años de la pandemia». «Hay diferentes informes que detallan cada una de estas subidas, por año y por figura tributaria», asegura.

Además, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo lamenta que «las familias pagan más impuestos a través de la inflación, pagando más IVA cuando compran bienes y servicios, y pagando más IRPF por la llamada progresividad en frío».

En ese sentido, los populares aseguran que «los precios acumulan una subida del 20,5% y, en el caso de los alimentos, del 37,3% que eleva automáticamente la recaudación del IVA». «De hecho, ésta ha aumentado un 24,9% en los últimos 3 años, pasando de 72.498 millones de euros en 2021 a 90.541 millones de euros en 2024», explica.

El PP y la inflación en el IRPF

En cuando a la progresividad en frío, «las subidas salariales para compensar la inflación ensanchan las bases imponibles del IRPF, elevando el tipo medio efectivo del IRPF del 12,8% en 2019 al 14,7% en 2023, según el último informe anual del Banco de España, con un coste estimado para el bolsillo de los ciudadanos de 11.000 millones de euros», explica el PP.

«La recaudación por IRPF ha subido un 49% en este periodo, con un crecimiento del PIB del 7,5% y un aumento del empleo del 9,5% en ese mismo periodo; lo que invalida el argumento que utiliza el Gobierno para negar el efecto de la inflación», argumenta el PP.

Por ello, el principal partido de la oposición acusa a Sánchez de practicar la «voracidad fiscal»: «Somos el sexto país de los 27 países de la Unión Europea en el que menos ha aumentado la renta real per cápita desde 2018 y se ha ampliado la brecha de renta real per cápita en 690 euros, de 4.300 euros en 2018 a 4.940 euros en 2024. Es decir, con el gobierno progresista no progresamos, sino que retrocedemos en convergencia».

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado la siguiente PNL: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones necesarias de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas para ajustarla a la inflación y así compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la progresividad en frío, modificando al menos los 3 primeros tramos, así como los mínimos personales y el resto de las deducciones de dicho impuesto que atiendan a circunstancias familiares y personales».