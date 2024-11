Muchos españoles desconocen la subida secreta de impuestos que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez por no deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según el último informe del Instituto Juan de Mariana, esta discreta medida ha supuesto un golpe en el bolsillo de los contribuyentes de 27.100 millones de euros, una cantidad que estaría ahora mismo disponible para los ciudadanos españoles si no fuera por culpa de la alta inflación que ha sufrido el país en los últimos años.

El motivo de este aumento de la recaudación no es otro que la subida de precios. Si el nivel de vida sube, es decir, si hacer la compra, pagar el alquiler y mantener un vehículo es más caro ahora que antes, el mismo sueldo vale menos.

De la misma manera, si el alza de los precios provoca una subida de los salarios, estos no han aumentado realmente, sólo se han ajustado a la inflación, pues un ciudadano puede permitirse comprar los mismos bienes que antes de tener más sueldo.

Sin embargo, en esas subidas de sueldo que no implican un incremento de la capacidad de compra está la trampa de la que se aprovecha Hacienda. Y es que, aunque una persona cobre más en términos nominales, si no puede adquirir más productos, realmente no cobra más, pero sí paga más impuestos.

Esto se da porque en España existe un tipo de IRPF progresivo por tramos, es decir, que si un trabajador se encuentra dentro de una horquilla de salarios, va a pagar un porcentaje concreto de impuesto sobre la renta. Sin embargo, si este empleado sobrepasa ese límite, pasará a tener que abonar un porcentaje aún mayor.

Por ello, la deflactación del IRPF no es más que adaptar lo que se tiene que tributar a la subida de precios para evitar que exista esa desproporción, es decir, para intentar que nadie sobrepase un tramo mientras sigue ganando lo mismo en términos reales que cuando comenzó a dispararse la inflación.

PP contra la subida secreta de impuestos

Este jueves, tras los datos del IPC de noviembre, el coordinador de Economía del PP, Juan Bravo, ha insistido en que cada vez se hace más necesario deflactar el IRPF, pues mientras continúe el alza de precios por encima de los niveles considerados estables, los españoles sufren una subida secreta de impuestos.

El IPC subió un 0,2% en noviembre con relación al mes anterior y elevó seis décimas su tasa interanual, hasta el 2,4%, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo ha explicado que la subida se dio por el encarecimiento de gasolinas y la luz.

«Eso pone de manifiesto que los ciudadanos cada día lo siguen pasando peor porque los precios siguen subiendo y además esto va en escalada», ha dicho Juan Bravo en los pasillos del Congreso este jueves.

Por ello, el diputado ha incidido en que esta situación de escalada del IPC «dificulta que se llegue a final de mes por parte de las familias». A renglón seguido, ha criticado que el Ejecutivo sí sea capaz de ponerse de acuerdo con sus socios para subir los impuestos en la reforma fiscal, pero que no quiera bajar el IVA de la energía, la carne o los pescados.

A esto se suma, dice Bravo, que al no rebajar el IRPF se provoca un mayor pago en el impuesto de la renta, lo que genera «una doble pérdida» por el incremento de los precios y que el impuesto sobre la renta se mantenga igual. «Creemos que es necesario ayudar a las familias», ha remarcado Bravo.

Pensiones

Por otro lado, Juan Bravo ha señalado que precisamente por esta inflación, el incremento de las pensiones contributivas al 2,8% para el año que viene equivale a que los pensionistas «no ganen nada», porque es precisamente lo que subirá el coste de la vida.

«A los pensionistas les va a costar un 2,8% más el nivel de vida, con lo cual no ganan nada», ha comentado Bravo, para insistir en la necesidad de bajar el IRPF para que los jubilados puedan beneficiarse de una mayor pensión.

En ese sentido, Fedea ha planteado este jueves que se implante una indexación parcial de las pensiones al IPC, de manera que las pensiones más altas, no así las más bajas a las que no se les puede recortar, pudieran acumular a lo largo de los años una pérdida de poder adquisitivo topado para reducir el gasto en pensiones y asegurar la sostenibilidad de las mismas.

El director ejecutivo de Fedea, Ángel De la Fuente, considera que este sistema que se recuperó con la última reforma de pensiones «va en la dirección equivocada», ya que acerca peligrosamente la pensión media al salario medio y en el caso de las nuevas pensiones medias del régimen general incluso se sitúan por encima del salario medio. «Cuando los jubilados cobran más que los trabajadores en activo es peligroso», ha avisado.