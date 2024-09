Unión de Uniones, la segunda asociación agrícola más representativa de España, afirma a OKDIARIO que el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, quiere enfrentar a agricultores y ganaderos tratando de generar un conflicto de intereses con el cereal de Ucrania. Así, los agricultores aseguran que el exceso de importaciones de grano ucraniano está provocando una perturbación el mercado, pero el político asegura que esto beneficia a los ganaderos porque reduce el precio del pienso.

Sin embargo, Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones, asegura que el precio del pienso no está directamente correlacionado con el del grano, por lo que las palabras de Planas buscarían generar un conflicto.

En concreto, el ministro aseguró lo siguiente: «Soy siempre sensible a lo que piensan los agricultores, pero si tenemos en cuenta el conjunto de los intereses del sector primario, nosotros somos beneficiarios netos de estas importaciones que son a un precio razonable y de un maíz de primera calidad como es el de Ucrania».

Para Cortés, esta afirmación es «peligrosa»: «El ministro vino a decir que el sector primario hay que mirarlo en su conjunto, tanto agricultores como ganaderos. ¿Qué está pretendiendo el ministro? ¿Que se peleen los agricultores contra los ganaderos?».

Enfrentar a agricultores y ganaderos

El representante del sector agrario asegura que tiene en su haber informes que demuestran «que no tiene el mismo recorrido la evolución de precios de los cereales que la de los precios de los piensos».

«Aunque el cereal está entrando a 180 euros la tonelada, los ganaderos están comprando piensos por encima de los 300 euros. Es decir, es peligroso que un ministro entre en este juego de querer enfrentar a agricultores contra ganaderos», denuncia el líder de Unión de Uniones.

«Estamos también denunciando la evolución tan dispar que lleva el precio de los piensos. El precio del pan ha ido subiendo paulatinamente desde el año 2022, cuando el precio del trigo panificable ha bajado casi 120 euros la tonelada. Por lo tanto, estamos en absoluto desacuerdo con las declaraciones del ministro en Bruselas», declara el delegado.

La asociación agrícola también está en desacuerdo con el resto de las declaraciones de Luis Planas. En concreto, el ministro también afirmó que los cereales que se importan de Ucrania son «de primera calidad» y que su precio es «razonable».

«¿Razonable para quien? ¿Para él? El precio ahora mismo no es ni razonable ni no razonable. El precio se mide por otras cosas. ¿Cubre los costes de producción? No, no los cubre. Por lo tanto, el precio no puede ser razonable», rebate Cortés.

«Si un productor de cereales de España resulta que tiene que vender el cereal más barato que le cuesta producir, incluso eso va en contra de la ley de la cadena alimentaria que él mismo aprobó y que ha defendido. Esa ley dice que los precios tienen que mantener al menos la renta de los agricultores», denuncia el representante.

Manifestación en el puerto de Santander

Este miércoles, Unión de Uniones se manifiesta en el puerto de Santander «para exigir soluciones ante el creciente aumento de las importaciones de cereales procedentes de Ucrania, donde España sería uno de los principales destinatarios».

La razón de realizar la manifestación en esa localización es porque «en esta época, las movilizaciones no pueden ser masivas». «No puede ser que España hayamos pasado a ser el primer importador de cereales con 6,5 millones de toneladas en el primer semestre», denuncia el coordinador estatal.

«Estamos hundiendo a los ganaderos. Hay que empezar a movilizar a la gente», asegura Cortés. El líder agrario insiste en que las protestas de principios de año ya han dado sus frutos, por lo que tiene intención de seguir realizándolas. En concreto, el representante pone como ejemplo el veto del Parlamento Europeo a la importación de alimentos con residuos de pesticidas prohibidos en la Unión Europea, una de sus principales reivindicaciones.

Así, Unión de Uniones vaticina que en los próximos meses vuelvan las manifestaciones y tractoradas de agricultores y ganaderos, pues muchas de sus reivindicaciones, según mantienen, siguen sin ser escuchadas por las autoridades políticas, tanto europeas como españolas.