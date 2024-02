Más de 20.000 agricultores y ganaderos han recorrido esta mañana las calles de Madrid con 100 tractores como método de protesta ante la situación del sector. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han convocado esta movilización, la cual se inició frente al Ministerio de Agricultura. Los trabajadores del campo partieron alrededor de las 12:00 horas hacia la oficina de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana. La manifestación coincide con una reunión de los ministros de Agricultura europeos en Bruselas.

Durante el recorrido, unos jóvenes agricultores pasearon a dos muñecos con las caras de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y Luis Planas, el ministro de Agricultura. Preguntados por OKDIARIO, los trabajadores aseguraron que el motivo de este acto era que consideraban que ambos políticos deberían de estar presentes en esta movilización con ellos.

«No quieren dar la cara y no quieren que la ciudadanía vea la realidad», aseguraron. Los jóvenes pidieron que tanto Sánchez como Planas se reúnan con ellos. Además, los trabajadores consideran que las promesas del ministro no se van a cumplir: «No nos creemos nada. Estamos cansados, hasta las narices y arruinados».

Por tanto, el sector agrario no tiene ninguna esperanza en que la reunión de los ministros europeos vaya a desembocar en soluciones que arreglen su situación. Los dirigentes se encuentran este lunes en Bruselas para tratar de abordar las reivindicaciones de los agricultores que protestan por todo el continente. El resultado de este encuentro será decisivo para el sector y para decidir si continúan con las movilizaciones.

Planas aseguró la semana pasada que pondría encima de la mesa algunas de las solicitudes que están realizando desde las organizaciones agrarias. Por ejemplo, el ministro afirmó que propondría en Bruselas una reforma de la Política Agraria Común (PAC) o la problemática existente con las llamadas cláusulas espejo. Sin embargo, el dirigente ha tenido la oportunidad de realizar cambios legislativos en España que fueran en esta dirección, algo que, según los agricultores, no ha puesto en práctica.

Ante esta situación, los manifestantes de este lunes declararon a este periódico que consideran que la reunión de Bruselas sólo sirve para «ver cómo se reparten la mejor tajada del pastel». Además, trabajadores presenten en la tractorada de Madrid aseguraron que tampoco confían «en los sindicatos» de agricultores.

Tractorada de agricultores en Madrid

La manifestación de este lunes estuvo repleta de cánticos contra Sánchez y el Gobierno socialista en general. Al grito de Si el campo no se arregla, guerra, guerra, guerra el sector agrario paralizó algunas de las principales vías de la capital como el Paseo del Prado o la Castellana.

El lema de la protesta fue El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento, los manifestantes convocados por Asaja, COAG y UPA han reclamado a las puertas del Ministerio de Agricultura soluciones urgentes como la flexibilización de la burocracia de la PAC, el mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y un plan de choque con medidas concretas para el campo.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha alertado en el inicio de la manifestación que «esta Política Agrícola Común llevaba a la ruina al sector agrario». «A la ruina porque era una PAC con menos dinero, con más papeles, con más obligaciones, con más prohibiciones y con más limitaciones de todo tipo», ha subrayado, reiterando que los acuerdos con países terceros «están siendo una ruina de la forma que se están llevando a cabo».

El pasado miércoles, otras asociaciones y plataformas agrarias también realizaron una gran protesta en Madrid. En aquella ocasión, Unión de Uniones, la organización agrícola más representativa de España, logró congregar a miles de manifestantes y a alrededor de 1.500 tractores, muchos de ellos obligados por la policía a permanecer en las entradas de la capital y a no acceder a la ciudad.

Las movilizaciones continuarán mientras los agricultores no decidan que sus reivindicaciones han sido escuchadas por las autoridades políticas españolas y europeas. Por ahora, los pasos que están dando los dirigentes no parecen convencer a los representantes del sector, quienes auguran futuras tractoradas a lo largo y ancho de todo el territorio español durante las próximas semanas.