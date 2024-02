Los ministros de Agricultura de la Unión Europea entre los que se encuentra Luis Planas se reúnen este lunes en Bruselas para tratar de abordar las reivindicaciones de los agricultores que protestan por todo el continente. El político español pedirá a sus homólogos que apliquen medidas en el campo que dependen del Gobierno y que él se ha negado a llevar a cabo.

El resultado de este encuentro será decisivo para el sector, pues dependiendo de los acuerdos que se realicen decidirá dejar de manifestarse, continuar o intensificar las movilizaciones.

Planas en Bruselas

El ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha asegurado que llevará a Bruselas las solicitudes del campo. Sin embargo, las principales asociaciones agrarias no creen al político y prevén que tendrán que volver a repetir la gran tractorada de Madrid del pasado miércoles.

En concreto, el ministro socialista afirmó el pasado jueves que propondría en la reunión con sus homólogos simplificar la burocracia de la Política Agrícola Común (PAC). No obstante, la aplicación concreta de esta política en España y, por tanto, los trámites burocráticos que sufren los agricultores son cuestiones que dependen directamente de su Ministerio.

Es decir, la Unión Europea sólo establece unas líneas comunes para implementar la PAC en todos los Estados miembros, pero la puesta en marcha y los trámites necesarios son competencia del Ministerio de Agricultura de cada país.

Además, Planas propondrá en Bruselas que se aborden las llamadas cláusulas espejo, es decir, las diferencias existentes entre las exigencias de los productos comunitarios y los importados del extranjero.

Sin embargo, Unión de Uniones, la segunda asociación agraria con mayor representatividad de España, asegura que el ministro no ha hecho nada por evitar que entren alimentos que no cumplen la normativa: «El ministro dice ahora que va a aumentar las inspecciones en fronteras y puertos para que no entren productos con tratamientos ilegales porque no se está haciendo».

Es decir, para los agricultores, «el ministro reconoce (con sus declaraciones) que hay flexibilidad en las importaciones de los puertos españoles y se están introduciendo unos productos con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea». «Vergüenza le tenía que dar», lamentan.

Planas reconoció el pasado jueves durante su participación en el Fórum de Nueva Economía que existe un «problema de competencia desleal» en el campo. Sin embargo, el ministro continuó desentendiéndose y afirmó que la solución no depende de su Ministerio, sino de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para el dirigente, el organismo internacional debe ser el encargado de comprobar si las cláusulas espejo que prohíben determinados productos fitosanitarios «son compatibles». «Algunos somos grandes productores y exportadores como España, Francia o Portugal, pero otros países de la Unión Europea son compradores netos. Como ministro de Agricultura de España, tenemos que defender a nuestros agricultores y ganaderos», afirmó entonces el político socialista.

Además, el ministro considera que las protestas de los agricultores españoles no nacen de un malestar genuino provocado por sus políticas, ignorando completamente el mensaje constante que lanzan los representantes del sector: «Lo que está pasando en España probablemente no hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes en Francia o Alemania», aseguró esta semana.

Por tanto, Planas considera que las tractoradas que recorren las principales ciudades del país no son más que un efecto contagio de lo que sucede en otras partes de Europa. Es más, el ministro defiende que detrás de las manifestaciones agrícolas hay intereses políticos: «Entiendo que hay quien piense que esto es, y con razón, un preludio de la gran batalla electoral de junio próximo, y no es menor el envite porque nos jugamos la composición del próximo Parlamento Europeo y de la Comisión Europea».

El lunes, coincidiendo con el encuentro de los ministros en Bruselas, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han convocado una manifestación delante del Ministerio.

Estas asociaciones, que son las reconocidas de forma oficial por el Gobierno, partirán de la madrileña Plaza de Carlos V a las 11.00 horas del lunes y llegarán hasta la oficina de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana, lugar en el que permanecerán hasta las 14.30 horas.