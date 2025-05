Peligro por esta estafa en Airbnb: lo que te pide el casero para que piques y no te va a gustar nada

Las vacaciones son ese momento del año que todos esperamos con ganas. Ya sea para desconectar del trabajo, para reencontrarnos con la familia o simplemente para cambiar de aires, julio y agosto se han convertido en los meses estrella del descanso. Y, como no todos tienen la suerte de tener una segunda residencia, el alquiler vacacional es la solución más popular aunque debemos tener cuidado y en especial, conocer el peligro de la estafa en Airbnb y en la que caen cada vez, más personas.

En los últimos años, plataformas como la mencionada Airbnb han ganado muchísimo terreno frente a los hoteles. La idea de alojarse en casas particulares, muchas veces más económicas y con ese toque de hogar, ha conquistado a miles de viajeros. Pero como suele ocurrir con todo lo que se vuelve masivo y rentable, las estafas están a la orden del día y debemos tener mucho cuidado. De hecho, una de las más extendidas y peligrosas afecta a muchos clientes de Airbnb y tiene que ver, con el hecho de pagar por adelantado. Una trampa que suele comenzar con una oferta atractiva y un casero simpático que parece digno de confianza. Pero detrás de esa fachada amable, hay una maniobra muy bien pensada para quedarse con tu dinero y dejarte sin vacaciones. Toma nota porque os explicamos al detalle a continuación, cómo es esta estafa en Airbnb, cómo evitarla y qué hacer en el caso de que caigamos en ella.

Peligro por esta estafa en Airbnb

La estafa en Airbnb comienza de forma muy normal. Estás navegando por la plataforma y encuentras una casa ideal: buena ubicación, fotos bonitas, un precio más bajo de lo habitual y, para rematar, el anfitrión responde enseguida a tus preguntas con una actitud súper amable.

Pero en algún momento de la conversación, el tono cambia. El casero te propone salirte del proceso habitual de Airbnb y te pide que le pagues directamente a él, fuera de la plataforma. ¿Su excusa? Que así se evita la comisión que cobra la web y puede ofrecerte un descuento extra. Puede que incluso te prometa alguna ventaja adicional, como flexibilidad en la hora de entrada o dejarte quedarte algún día más. Y tú, confiado, aceptas.

Por qué nunca debes pagar fuera de Airbnb

Aquí está el gran error. Airbnb establece claramente que todos los pagos deben hacerse a través de su plataforma. Esto no es un capricho ni una forma de ganar dinero extra, sino una medida de seguridad. Cuando pagas dentro de Airbnb, el dinero no se entrega al anfitrión hasta que tú has llegado al alojamiento y has comprobado que todo está en orden. Si algo sale mal, puedes reclamar y recuperar tu dinero.

Pero si haces el pago por fuera, pierdes toda esa protección. El dinero va directamente a la cuenta del estafador y, una vez que lo recibe, puede bloquearte, borrar su perfil o incluso desaparecer del mapa. En muchos casos, las viviendas que ofrecen ni siquiera existen, o pertenecen a otra persona que no sabe que su casa está siendo anunciada ilegalmente.

Cómo detectar una posible estafa antes de que sea tarde

Una buena forma de protegerte es no dejarte llevar por la prisa ni por los precios demasiado bajos. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Fíjate también en el perfil del anfitrión: si tiene pocas opiniones, si las fotos parecen demasiado profesionales o si insiste en sacarte de la plataforma, sospecha. Y ante cualquier duda, nunca realices pagos por Bizum, PayPal, transferencia bancaria ni por ninguna otra vía que no sea la app oficial.

Otra señal de alarma es cuando el supuesto casero utiliza tácticas de presión. Comentarios como «tengo otro interesado», «necesito una respuesta rápida» o «es una oferta especial sólo por hoy» son señales claras de que quieren que tomes una decisión impulsiva. No caigas en la trampa. Tómate tu tiempo para comprobar que todo es legítimo.

Qué hacer si ya has sido víctima de una estafa en Airbnb

Si, por desgracia, ya has caído en una de estas trampas, lo primero es denunciarlo a Airbnb. Aunque no puedan devolverte el dinero si pagaste fuera de la plataforma, sí podrán cerrar el perfil del estafador para evitar que más personas sean engañadas. También es recomendable poner una denuncia en la Policía Nacional o la Guardia Civil, aportando todos los datos posibles: conversaciones, comprobantes de pago, capturas de pantalla…

Además, si hiciste el pago por tarjeta o por una plataforma como PayPal, es posible que puedas reclamar el importe a tu entidad bancaria. No es una garantía, pero en algunos casos logran recuperar el dinero si se demuestra que fue una transacción fraudulenta.

En definitiva, nadie quiere empezar sus vacaciones con un disgusto, y menos aún perdiendo dinero por una estafa. Por eso, lo más importante es mantener la calma, actuar con sentido común y seguir siempre las normas de la plataforma. Airbnb ha diseñado sus procesos precisamente para proteger tanto a huéspedes como a anfitriones, pero su eficacia depende también de que los usuarios no se salten esas reglas.

La mejor defensa frente a estos timos es la información. Conocer cómo actúan los estafadores y saber identificar sus métodos te ayudará a evitar sorpresas desagradables. Porque tus vacaciones merecen empezar con una maleta llena de ilusión, no con una cuenta vacía y un viaje cancelado.