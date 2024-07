Adriana Bonezzi, secretaria general de Marcas de Restauración -la asociación hostelera a la que pertenecen marcas como Dunking, Five Guys, Goiko, Ikea, KFC, La Tagliatella, McDonald’s, Papa John’s, Restalia, Rodilla o Taco Bell- ha asegurado que en España hay inseguridad jurídica. Sin embargo, la responsable ha elogiado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital por estar «a la cabeza de eliminar burocracia».

Así lo ha asegurado la representante del sector durante la presentación del informe El Efecto Mayorista de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) -a la que pertenecen empresas como Mercadona o Dia- a la que ha acudido OKDIARIO.

«Nosotros representamos a 46 asociados y tenemos más de 170 marcas con cerca de un 30% de cuota de mercado. Son aquellas marcas que todos conocemos en la calle. Destacamos y ponemos en valor la gran colaboración de todo el sector, cada vez más necesaria e imprescindible para todos nosotros», declara Bonezzi.

La representante enfatiza que el sector ha sufrido unos tiempos convulsos que todavía no se han superado del todo: «Nuestras marcas destacan por la resiliencia. Creo que estamos de acuerdo en que la hostelería ha sufrido y ha demostrado un gran valor, pero se ha quedado mucha gente por el camino».

«Nuestras marcas están totalmente comprometidas con la sostenibilidad, con la alimentación saludable, con el compromiso al empleo y cada vez más los clientes lo notan», explica.

McDonald’s y la inseguridad jurídica

Por tanto, la representante considera que es necesario que se creen sinergias para poder ofrecer el mejor servicio ante una creciente demanda, algo para lo que el sector necesita cierto margen administrativo: «No podemos hacer nuestra labor si no estamos comprometidos con aquellos que se quedan fuera del restaurante, con los que no pueden acceder o con cualquier tipo de acción que no esté en nuestras manos».

Así, Bonezzi considera un «gran reto» realizar una «defensa absoluta» y «dignificar» al sector: «Somos un eslabón fundamental y determinante de la economía madrileña y española. Dignificar es sacar las cifras de talento, de contratación de nuestros pequeños y grandes empresarios».

«Pero en este país, desde hace mucho tiempo, falta seguridad jurídica», denuncia la secretaria general. «La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento están a la cabeza de eliminar burocracia y de dar claridad a las empresas», algo que les permite «tener claro a dónde y cómo ir, tanto en envases, en sostenibilidad o en contratación de cualquier tipo», asegura.

«Creo que la relación con las administraciones públicas, a todos los niveles, debe ser más transparente, más accesible. Tiene que haber escucha activa», declara. Al sector «le cuesta entender normativa que cae de Bruselas» y «conocer en los establecimientos si se pueden adaptar a estas normativas».

Además, la asociación carga contra la atención que recibe por parte de la Administración: «Cuando se pide ayuda se escucha poco a los empresarios o a las asociaciones que defendemos los intereses de los mismos. Por lo tanto, es necesaria la defensa absoluta de la colaboración público-privada. Igual que nosotros pintamos mapas de interés, que ellos sepan quiénes somos nosotros, que nos escuchen, que vengan a visitar nuestros establecimientos, que sepan si hay lavaplatos, si no, cuánto se gasta en agua…».

Así, la patronal de McDonald’s pide luchar contra la inseguridad jurídica y que lo que se ha aprobado «con apoyo sectorial no se levante un día con un Real Decreto y se decida que va a ser al revés», algo que, según Bonezzi, ya sucedió en el pasado año 2022. En resumen, Marcas de Restauración exige «colaboración, mesas de negociación y debate», algo que «brilla por su ausencia» en la actualidad.

Estas peticiones fueron compartidas en el acto por la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), patronal a la que pertenecen compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Alcampo, Ikea, Tendam, Conforama o Fnac.

Allí, la directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto, recogió el mensaje que le trasladaban ambas asociaciones y aseguró que su Gobierno autonómico se oponía a la unilateralidad de las negociaciones, tal y como está ocurriendo en casos como en el desarrollo de la reducción de la jornada laboral por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.