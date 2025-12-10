Ignacio Arellano, presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (AEESCAM), ha solicitado este miércoles en un almuerzo con periodistas que la transición energética esté abierta a otras alternativas que no sean la electrificación, como los combustibles renovables.

«Una transición energética eficaz -una que realmente contribuya a un futuro sostenible sin hipotecar el presente- jamás podrá surgir de una dinámica de imposición, de pensamiento único o de como se ha puesto de moda decir últimamente “cancelación” de quienes piensan distinto. Al contrario: dependerá de la pluralidad, del contraste de ideas, de la discusión franca y del respeto a la diversidad de enfoques», ha señalado Arellano.

El presidente de AEESCAM ha insistido en que «si pretendemos aplicar fórmulas cerradas, prediseñadas, sin aceptar discrepancias —ya sea por razones ideológicas, por modas políticas o por presiones sociales— corremos el riesgo de fracasar; o peor aún, de imponer a la economía europea y a los ciudadanos un sacrificio inasumible, con costes elevados para las empresas, para los empleos y para el bienestar social».

Combustibles renovables

En este sentido, Arellano defendió el papel que deben desempeñar en este proceso los combustibles renovables: “creemos firmemente en el papel que deben desempeñar los carburantes de última generación, cien por cien renovables, y esperamos que la Unión Europea decida no prohibir la fabricación de coches con motor de combustión y apueste por todas las tecnologías, donde estos combustibles renovables tienen que jugar un papel muy importante”.

Para el presidente de los empresarios de estaciones de servicio madrileños, “no se trata de renunciar a la ambición medioambiental, ni de posponer la lucha contra el cambio climático. Se trata de asumir que la transición debe diseñarse de manera realista, responsable, gradual y sostenible. Debe ser una transición que respete la economía, que proteja el empleo, que preserve la competitividad de nuestras empresas, que no destruya el tejido productivo y que garantice un futuro viable para la sociedad en su conjunto”.

Ley de Hidrocarburos

Durante su discurso, Arellano ha aludido también a algunos de los retos pendientes de la asociación para el nuevo año: «Uno de ellos es, sin duda, alcanzar con éxito el nuevo Convenio Colectivo de Estaciones de Servicio, que actualmente se encuentra en fase de negociación. Confiamos sinceramente en que dicho proceso llegue a buen término y permita disponer de un marco laboral estable, equilibrado y beneficioso tanto para los trabajadores como para las empresas».

El segundo de los retos pendiente que planteó el presidente de AEESCAM es la reforma de la Ley de Hidrocarburos, «que tiene que dar, entre otras cosas, un impulso definitivo a la lucha contra el fraude. Durante el año 2025 se han hecho grandes avances, pero aún no son suficientes y quedan muchos flecos legales que resolver. En la tramitación parlamentaria se presentarán las enmiendas a la Ley que consensuaremos con el resto de agentes del sector».

Arellano concluyó su intervención pidiendo «un marco regulatorio más justo, más estable y seguro, que no solo reconozca el papel estratégico de las estaciones de servicio, sino que también nos permita seguir contribuyendo a la movilidad sostenible, a la transición energética y al bienestar del conjunto de la sociedad».