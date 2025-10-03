Parece de Rituals pero es de Mercadona: la crema de 3 euros con la que tus manos olerán a lujo

Cuidar las manos se ha convertido en un gesto diario que va mucho más allá de la simple hidratación. Al fin y al cabo, son una de las partes del cuerpo que más sufren con el frío, los lavados continuos o el roce constante. Encontrar una crema que aporte suavidad, nutra en profundidad y, además, deje un aroma agradable, suele ser complicado y también caro, si nos fijamos en algunas de las marcas o tiendas especializadas, pero por suerte el mercado cosmético cuenta también con propuestas más económicas, como la que ahora te presentamos. Una crema de manos de Mercadona que parece de lujo pero sólo cuesta 3 euros.

De este modo, ya podemos decir que Mercadona lo ha vuelto a hacer. Entre los lineales de su sección de cuidado personal se esconde un producto que está llamando la atención precisamente por eso: por recordar a marcas de lujo, pero a un precio que no supera los tres euros. Se trata de la crema de manos Oriental Woods de Deliplus, un tarro de 290 ml con dispensador que no sólo hidrata, también envuelve la piel en un perfume elegante y sofisticado. Una crema con la que vas a conseguir lo básico, cuidar la piel pero además, con la que vas a lograr un aroma a perfume de lujo que te dura todo el día. De hecho, quienes la han probado coinciden en algo: la fragancia recuerda a esos cosméticos premium que se encuentran en tiendas especializadas, pero en este caso la compra se hace durante la compra semanal en el supermercado. Una alternativa perfecta para quienes quieren cuidarse sin gastar demasiado y disfrutar de la sensación de estar usando un producto de alta gama sin renunciar a la comodidad ni al precio ajustado.

La crema de manos de Mercadona que huele a lujo

El punto fuerte de esta crema está en su fragancia. La crema Oriental Woods de Deliplus combina notas cálidas y envolventes que recuerdan a la madera y a la vainilla, con ese toque exótico que se suele asociar a la cosmética oriental. La sensación tras aplicarla no es sólo la de unas manos más suaves, sino también la de llevar un perfume delicado, que acompaña durante horas sin resultar cargante. Esa característica es la que hace que muchos consumidores la comparen con productos de marcas como Rituals, donde precisamente el aroma es parte esencial de la experiencia de uso.

Una fórmula que cuida de verdad la piel

No todo es el olor. Esta crema también cumple con lo que promete en cuanto a cuidado. Lleva vitamina E, que ayuda a mantener la piel protegida y con mejor aspecto, y manteca de karité, un ingrediente clásico que nutre en profundidad y deja las manos mucho más suaves. Además, en su fórmula aparecen aceites conocidos como el de rosa mosqueta o el de maíz, que aportan elasticidad y mejoran la textura sin resultar pesados. Lo mejor es que se absorbe rápido, sin dejar esa sensación pegajosa que a muchos nos echa para atrás en otras cremas. Pero deja su aroma constante en las manos, tanto es así que quien esté cerca te va a preguntar por tu perfume, cuando en realidad, la fragancia que le llegará será la de tus manos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MERCADONA NOVEDADES by @inmaysusnovedades (@mercadona.novedades)

Formato práctico y precio imbatible

El bote de esta crema de Mercadona trae 290 ml y viene con dosificador, lo que hace muy cómodo usarlo a diario sin desperdiciar producto. Con un par de pulsaciones tienes de sobra para hidratar las manos, así que cunde bastante. El precio es otro de sus puntos fuertes: 3 euros. Teniendo en cuenta lo que lleva y cómo deja la piel, sorprende que cueste tan poco. Al final, Mercadona vuelve a poner al alcance de cualquiera un cuidado que, en otras marcas, sería bastante más caro. Lo puedes tener sobre la mesa de noche o en el baño, y así usarlo al acostarte o tras la ducha. Lograrás que no te saltes el paso de la hidratación de las manos que muchas veces, se nos olvida.

Un lujo accesible para la rutina diaria

La comparación con Rituals no es casual. Tanto en la fragancia como en la textura, esta crema evoca esa experiencia de bienestar que solemos asociar a tratamientos más exclusivos de firmas como Rituals. La diferencia está en que no hace falta gastar veinte o treinta euros para poder tener esta crema. Mercadona ofrece así una alternativa pensada para quienes disfrutan cuidándose pero buscan opciones realistas, adaptadas al bolsillo y fáciles de integrar en la rutina. Al final, se trata de esos pequeños gestos que hacen que el día a día sea un poco más agradable. Pero eso sí, si deseas utilizar esta crema, no dudes en ir a por ella ahora, o comprarla en el supermercado online de Mercadona, porque es una de las novedades que ya se agota.