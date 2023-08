En Orange se han vuelto locos y sus clientes alucinan: ¿Qué están haciendo?

Orange ha puesto en marcha una de las mejores promociones veraniegas de los últimos años, ofreciendo descuentos de lo más interesantes e incluso dispositivos gratis a los clientes, tanto nuevos como actuales. La promoción, bautizada como «Días de Verano, ofrece hasta 15 euros de descuento en la factura mensual. En lo que respecta a los dispositivos, el operador naranja regala móviles y Smart TV a cambio de una permanencia.

Promoción «Días de Verano» de Orange

Aunque el mes de agosto está a punto de llegar a su fin, la compañía ha decidido «tirar la casa por la ventana» para que los clientes disfruten de los últimos días con descuentos en sus tarifas:

5 euros de descuento durante 24 meses para quienes contraten una tarifa Love Televisión Inicial 2 y, además, adquieran un dispositivo a plazos.

para quienes contraten una tarifa Love Televisión Inicial 2 y, además, adquieran un dispositivo a plazos. 10 euros de descuento durante 24 meses para lo clientes que contraten tarifas Love con contenidos de Series y Cine y adquieran un dispositivo a plazos.

para lo clientes que contraten tarifas Love con contenidos de Series y Cine y adquieran un dispositivo a plazos. 10 euros de descuento durante 12 meses para clientes Orange de móvil pospago que contraten una tarifa Love sin Fútbol.

para clientes Orange de móvil pospago que contraten una tarifa Love sin Fútbol. 15 euros de descuento durante 12 meses para clientes Orange de móvil pospago que contraten una tarifa Love con Fútbol.

Todos los descuentos están disponibles hasta el próximo 3 de septiembre. Además, el operador naranja ofrece un descuento del 20% en líneas adicionales. Esta promoción es válida para los clientes que tenga, al menos, dos líneas activa con alguna de las siguientes tarifas: Go Flex Extra, Go Flex Prima y Mi Fijo, Go Max Cine y Series, Go Max TV Supra, Go Max TV inicial Habla, Go Play, Go On, Go Top, Go Up y Go Esencial.

Dispositivos gratis

Contratando la tarifa Go Max Cine y Series, tanto en la la variante de Disney+ como en la de Amazon Prime o Netflix, Orange regala una Smart TV Xiaomi TV A2 y un teléfono móvil Xiaomi 13 Lite.

Smart TV Xiaomi TV A2 : una televisión de 32 pulgadas con una pantalla de 1366 × 768. La frecuencia de actualización de la pantalla es de 60 Hz. Respecto a la contectividad, tiene Wi-Fi de 2,4/5 GHz,2 puertos HDMI y 2 puertos USB 2.0.

: una televisión de 32 pulgadas con una pantalla de 1366 × 768. La frecuencia de actualización de la pantalla es de 60 Hz. Respecto a la contectividad, tiene Wi-Fi de 2,4/5 GHz,2 puertos HDMI y 2 puertos USB 2.0. Xiaomi 13 Lite: un Smartphone con pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas a una resolución FHD+ que cuenta con procesador Snapdragon 7 Gen. Cuenta con triple cámara trasera con un sensor principal de 50 MP y doble cámara frontal formada por una lente principal de 32 MP. Tiene una batería de 4.500 mAh con sistema de carga rápida de 67W, gracias a la cual se carga por completo en 40 minutos.