Ha dicho sí. El consejo de administración de Twitter ha decidido finalmente aceptar la oferta inicial de compra de la compañía presentada por Elon Musk por un total de 43.394 millones de dólares (40.495 millones de euros), según ha informado este lunes en un comunicado.

BREAKING – Twitter has been sold to Elon Musk and will go private after agreeing to a deal worth $44 billion. pic.twitter.com/vEkGwXTDmt

— Disclose.tv (@disclosetv) April 25, 2022