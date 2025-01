Es oficial: la tabla del Ingreso Mínimo Vital para 2025 que ya confirma la Seguridad Social

El Ingreso Mínimo Vital subirá un 9% en este 2025. La nueva subida de esta ayuda para las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social fue aprobada por el Consejo de Ministros en los últimos días de diciembre y posteriormente publicada en el Boletín Oficial del Estado. Así que esto supone una buena noticia para las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica en España.

Pese a que Pedro Sánchez sigue empeñado en decir que la economía española va como un cohete, lo cierto es que millones de españoles están sufriendo las consecuencias de la alta inflación que ha quedado estacionada en nuestro país. Pese a que los números del IPC ahora oscilen entre un 2% y un 3%, lo cierto es que los altos precios se han quedado de forma indefinida en el territorio español. Así que el coste del día a día ahoga a muchas familias que han visto cómo el precio de los productos básicos ha subido en mayor proporción que los salarios en los últimos años.

Por ello, desde que se introdujera en pandemia vía Real Decreto-ley y fuera consolidado en 2021 a través de la Ley 19/2021, el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en el salvavidas para muchas familias que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Desde su entrada en vigor en 2020, el IMV ha llegado a 933.496 hogares y ha protegido a 2.774.812 personas. De todas ellas, un 43,5% del total (1.206.350) son niños, niñas y adolescentes.

El Ingreso Mínimo Vital: requisitos y duración

«El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». Así define la Seguridad Social en su página web un Ingreso Mínimo Vital que en el pasado mes de diciembre llegó a más de dos millones de personas que conviven en 674.000 hogares repartidos por toda España.

En diciembre, el Ingreso Mínimo Vital llega a más de 2 millones de personas que conviven en 674.000 hogares 👶👧El 41,1% de los beneficiarios son menores 👩 El 67,4% de los titulares y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres pic.twitter.com/rGimMfbvun — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) January 8, 2025

Los principales requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital son los siguientes:

Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica (se acredita teniendo en consideración el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas).

La unidad de convivencia tiene que estar formada, al menos, desde hace seis meses.

En lo que respecta a la duración, una persona puede ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital mientras no incumpla con los requisitos económicos por los que en su día se aceptó la solicitud. Por ello, los perceptores tendrán la obligación de realizar la declaración de la renta de forma anual y, con el objetivo de no perder la prestación, también tendrán que participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La tabla del Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital aumentará un 9% en 2025, al igual que el resto de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, que reciben las personas que no han logrado llegar a los 15 años de cotización para acceder a una pensión contributiva. De esta forma, los beneficiarios del IMV tendrán un ligero incremento en su ‘nómina’ mensual que no será tal teniendo en cuenta la última subida del IVA en determinados productos básicos.

De esta manera, con la subida del 9% hecha ya oficial a través del BOE, la renta garantizada para una persona que conviva sola será de 7.905,72 anuales, que equivale a 658,81 euros al mes. En caso de que la unidad familiar esté compuesta por un adulto y un menor, ascenderá a 856,46 al mes. La cantidad máxima que se podrá recibir será en el caso de que en el mismo núcleo familiar convivan cuatro adultos y un menor, ya que la cuantía subirá hasta los 1.449,39 al mes, que equivale a 17.392,68 al año.

La renta garantizada en el IMV en el caso de una unidad monoparental será de un mínimo de 1.001,40 euros al mes (12.016,80 al año) en una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor. La máxima será cuando conviva un adulto con cuatro o más menores, que será de 1.594,33 al mes, que equivale a 19.131,96 al año.

Además de la renta garantizada por el Ingreso Mínimo Vital, también se incluirá una pequeña ayuda para las unidades de convivencia en las que habiten menores. Esta será de 115 en el caso de que haya menores de tres años; si hay niños de entre tres y seis años, de 80,50 euros, mientras que si conviven mayores de seis años y menores de 18, la cantidad al mes será de 57,50 euros.