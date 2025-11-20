Correos ha comenzado la implementación de nuevos carros de reparto motorizados diseñados para facilitar la tarea de los carteros. Sin embargo, esta iniciativa ha generado una controversia inmediata entre diferentes sindicatos debido a su aparente conflicto con las normativas vigentes de tráfico.

Características y objetivo de los vehículos

Los nuevos dispositivos son esencialmente carros de arrastre que incorporan un motor eléctrico para asistir al empleado en el transporte de la carga.

Finalidad : reducir el esfuerzo físico y aliviar la carga de los carteros, especialmente en rutas largas o con paquetes pesados.

Diseño: aparentemente, estos carros parecen estar pensados para ser utilizados en zonas peatonales o aceras.

La contradicción con la normativa de tráfico

El núcleo de la polémica reside en que, según diversas consultas y las directrices de la Dirección General de Tráfico (DGT), la presencia de estos vehículos en los lugares donde se están utilizando podría no estar permitida:

Prohibición en aceras : la normativa actual , particularmente el Reglamento General de Circulación, prohíbe explícitamente la circulación de vehículos motorizados , incluidos aquellos con asistencia eléctrica, por las aceras y zonas destinadas al tránsito peatonal .

: la , particularmente el Reglamento General de Circulación, , incluidos aquellos con asistencia eléctrica, las . Vehículos de Movilidad Personal (VMP): estos carros no encajan en la categoría de VMP (como patinetes eléctricos o segways), y si se consideran vehículos a motor, deberían circular por la calzada y requerirían la correspondiente matriculación, seguro y permiso de circulación, requisitos que estos nuevos dispositivos no cumplen.

La posición de Correos

Desde la empresa, la dirección ha defendido la legalidad de la iniciativa, asegurando que se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de la normativa antes de su despliegue y que su uso es conforme a la ley. No obstante, las voces críticas y las dudas sobre la adecuación legal persisten, señalando la falta de claridad en cómo se pretende encajar estos dispositivos en el marco regulatorio español.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una actualización o clarificación urgente de las normas de circulación para adaptarse a los nuevos tipos de vehículos de asistencia y reparto que surgen con el avance tecnológico, especialmente aquellos que tienen un impacto directo en el espacio público compartido entre peatones y vehículos.