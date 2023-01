El nuevo decreto de 2023 por el que podrás llevar tus propios envases al supermercado

El comienzo de un nuevo año siempre trae cambios, en muchos casos también cambios en leyes, normas y decretos que afectan a los ciudadanos y que conviene conocer para saber si en tu caso se aplica o no, igual que es necesario saber si es de obligatorio cumplimiento o no. Te contamos el nuevo decreto de 2023 para llevar tus envases al supermercado y que te puedas llevar determinados productos directamente en ellos… ¿es obligatorio o tan sólo opcional?

Ir a hacer la compra es cada día más caro, por lo que cualquier cosa que se pueda hacer para reducir el gasto resulta muy útil, al igual que debemos intentar hacerla más sostenible y apostar por alimentos y productos que no estén envasados en plástico o generen menos residuos, entre otras prácticas.

Ya puedes llevar tus envases al supermercado al hacer la compra

Descubrimos en TikTok un vídeo que se ha hecho viral y acumula casi 250.000 reproducciones en tan sólo dos días, un contenido publicado por un joven especializado en Derecho (@lawtips) que utiliza su cuenta en esta plataforma para ofrecer todo tipo de explicaciones legales sobre situaciones diarias que pueden surgir a cualquier persona. En este caso se centran en el nuevo decreto de 2023 que se refiere a la posibilidad de llevar tus envases al supermercado cuando vas a hacer la compra.

Es importante destacar que no se trata de un decreto de obligado cumplimiento para el consumidor, es una posibilidad, ya que había rumores de si sería obligatorio llevar tus propios envases al ir al supermercado pero no, no es así. A partir del pasado 1 de enero, cada vez que vayas al supermercado a comprar puedes llevar tus envases, por ejemplo para guardar lo que compres en la charcutería y que así no te lo pongan en los envoltorios que siempre utilizan para ello. Esto es algo opcional para el usuario, obligatorio para el establecimiento, que no se puede negar a utilizar el envase que lleves desde casa.

Así pues, al igual que hace ya tiempo que se permite llevar la bolsa propia o el carro para guardar tu compra, ahora también puedes llevar tus envases favoritos y reducir así el uso de materiales como el plástico o el papel, que suelen ser los utilizados para envolver los productos de charcutería o frutería, ya que en esos envases puedes igualmente guardar tus piezas de fruta una vez pesadas.