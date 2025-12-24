No se habla de otra cosa: el zumo de tomate de Mercadona que muchos usan para la resaca

Cada 24 de diciembre pasa lo mismo. Mientras son muchos los que se encuentran ultimando los menús de Nochebuena y repasando mentalmente dónde vamos a colocar a cada familiar, hay quien ya está pensando en el día después. Las cenas largas, los brindis que se repiten y el abusar un poco de la bebida, es algo que no sorprende, por lo que muchos entenderán el porqué por estas fechas, existe un producto de supermercado que sube puestos como si fuese oro líquido. Y no, no hablamos de turrones. Hablamos del zumo de tomate de Mercadona, ese que muchos consideran un pequeño salvavidas cuando aparece la temida resaca festiva.

Lo curioso es que no es un producto nuevo ni una moda reciente, pero cada Navidad vuelve a ocupar protagonismo. El porqué es simple. Suele decirse que un buen vaso de zumo de tomate actúa como bálsamo tras los excesos. Este año, además, las redes sociales lo han vuelto a poner en el punto de mira dado que al margen de resacas, tiene una receta que hace que sea uno de los zumos de tomate de mejor calidad entre los que venden en los supermercados. Así, el Zumo de Tomate Hacendado en formato brick de 1 litro, a 1,05 euros, se ha convertido en uno de los productos más buscados en los lineales de Mercadona estas semanas. Un básico barato, accesible y que muchos vinculan directamente con sus trucos caseros para pasar mejor las mañanas posteriores a una celebración navideña o también para disfrutar de un delicioso zumo de tomate sin más.

El zumo de tomate de Mercadona que está arrasando

El éxito de este zumo de tomate de Mercadona tiene varias explicaciones. La primera es su composición sencilla: zumo de tomate elaborado a partir de concentrado, sal marina y ácido cítrico como corrector de acidez. Nada más. Para quienes buscan un producto sin añadidos innecesarios y con un sabor bastante neutro que permite tomarlo solo o en combinados, es una opción práctica. Además, el envase de un litro encaja perfectamente en la nevera y cunde lo suficiente para varias tomas, algo que muchos agradecen después de una cena copiosa.

Luego está su valor nutricional, que ha ido ganando puntos entre quienes intentan equilibrar excesos con algo más ligero. No tiene grasas, apenas aporta calorías y contiene fibra, proteínas y un aporte moderado de hidratos y sal. Para las mañanas de resaca, cuando uno solo quiere algo que siente bien y no resulte pesado, es fácil entender por qué se convierte en un aliado. A eso se suma que el tomate contiene vitaminas, minerales y, sobre todo, agua. Y si hay algo que necesita el cuerpo después de una noche larga es hidratación.

Pero además de lo mencionado, tenemos que añadir que su precio ayuda. Por 1,05 euros el litro, pocos artículos ofrecen esa sensación de utilidad inmediata. No es algo que se haya elaborado a partir de fórmulas milagro o de preparados especiales, es sólo un zumo sencillo que, para quienes creen en él, funciona como un respiro matinal. Que el propio envase indique que contiene cuatro raciones también resulta práctico para tenerlo en la nevera y beberlo no sólo para la resaca, sino cuando después de tanta comida navideña, te apetece tomar algo que sea más ligero.

Qué dicen quienes realmente lo usan

Muchos consumidores coinciden en algo: no esperan que el zumo de tomate sea una cura milagrosa. No lo es. Pero sí aseguran que les alivia el estómago, les hidrata, les aporta sales y, sobre todo, les permite arrancar el día con algo ligero pero que les recupera. En resumen, cumple su papel para afrontar la resaca.

Algunos lo combinan con limón, otros lo prefieren muy frío, y no falta quien lo usa para preparar un Bloody Mary casero. Pero incluso en ese caso, confiesan que siempre lo tienen a mano por si el cuerpo pide algo más suave al despertar.

Un producto sencillo que se cuela en la lista de imprescindibles

Mercadona no necesita anunciarlo para que el producto triunfe por sí solo durante estas fechas. Su popularidad surge del boca a boca, es decir, de las recomendaciones entre amigos y familia. Y en un momento del año donde las comidas copiosas son inevitables, tiene sentido que un artículo así gane protagonismo.

Además, su conservación es cómoda: basta con mantenerlo en un lugar fresco y seco, y una vez abierto, guardarlo en la nevera y consumirlo en cuatro días. Nada que complique la vida durante unas jornadas que ya son lo bastante agitadas por sí mismas.

En definitiva, el zumo de tomate Hacendado ha logrado convertirse en un pequeño clásico moderno de las Navidades de muchos en España. Un producto que, sin grandes campañas ni promesas, acompaña a miles de hogares justo cuando más falta hace.