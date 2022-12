No cocines en Nochevieja: Mercadona tiene el plato preparado más increíble

Tras la vorágine de la Nochebuena y la Navidad, nada mejor que «relajarse» un poco de cara a la celebración de la Nochevieja y en el caso de que no te apetezca cocinar no tienes problema alguno ya que uno de los supermercados de referencia viene en nuestra ayuda. No hace falta que cocines en Nochevieja ya que Mercadona tiene el plato preparado más increíble.

Mercadona arrasa con su plato preparado para Nochevieja

Mercadona es sin duda el mejor supermercado para no tener que cocinar en nochevieja. Prueba de ello es que ofrece un delicioso cochinillo al horno, listo para comer y que ahorra tiempo y fomenta la convivencia con la familia. Un plato preparado que ya está arrasando en todas sus tiendas y que deberías comprar cuanto antes si no quieres verte sin nada en la mesa la noche del 31 de diciembre.

Se trata en concreto del Cochinillo al horno Bopepor con preparado de frutas naturales. Un plato preparado que tiene un peso de 1,7 kilos aproximadamente y que da para que coman unas 4 o 5 personas. Lo único que tenemos que hacer tras comprarlo es colocarlo en una bandeja para el horno y hornear en su propia bolsa por un tiempo de alrededor de dos horas y media a 190 grados. Obtendrás así un cochinillo tierno por dentro y crujiente por fuera.

Con este plato preparado de Mecadona descubrirás que no hay nada mejor que tener un cochinillo para triunfar en Nochevieja, y más si como este está hecho de ingredientes 100% naturales y con un acompañamiento de frutas formado por piña, manzana, zumo de naranja y de limón.

No dudes en comprar el mejor cochinillo para nochevieja en tu supermercado favorito. La mejor opción para preparar una cena especial para la familia es sin duda el cochinillo que oferta Mercadona. Es uno de sus productos estrella esta Navidad y lo mejor es que se vende a un precio de 33,06 euros (19,45 euros el kilo) por lo que no tendrás que gastar mucho tiempo en la cocina el próximo sábado y tampoco tendrás un gran gasto económico.

Además del exquisito sabor de su cochinillo al horno con preparado de frutas, también podrás encontrar ofertas de todo tipo en Mercadona: canapés, empanadas, embutidos patés y una exquisita selección de productos cárnicos para preparar una cena navideña para todos los invitados. Así que no pierdas la oportunidad de disfrutar de todas estas delicias en Nochevieja sin preocuparte de pasarte horas y horas cocinado. Sin duda, Mercadona es la mejor opción para pasar la Nochevieja con la familia.