Ni Leroy Merlin ni IKEA: la corona de Navidad que necesitas este 2025 es de Maisons du Monde

Para muchas familias, el final del mes de noviembre trae consigo que arranque la cuenta atrás para la Navidad y con ello, que se empiece con la decoración de la casa. Es más, muchas personas aprovechan el Black Friday no sólo para comprar regalos sino también para hacerse con las decoraciones de última hora, antes de ponerlo todo en casa. Y en el caso de que estés buscando una corona de Navidad que sea elegante y bonita, sabemos dónde tienes que ir a buscarla: a Maisons Du Monde.

La famosa tienda de decoración destaca por la elegancia de sus propuestas para Navidad, y entre ellas sobresale la corona artística Vandans, de la colección Black Box Trees de Maisons du Monde. Una corona que no sólo decora, sino que crea ambiente desde el primer vistazo. Lo interesante es que no hablamos de un adorno más, sino de uno de esos elementos capaces de marcar el tono de toda la decoración navideña. La Vandans tiene ese aspecto invernal, cálido y natural que muchas personas buscan para evitar los excesos típicos de estas fechas. Es una corona que muy completa que además aporta un estilo más hogareño en cuanto se encienden sus luces LED. Tal vez por ello está ganando tanta popularidad: no hace falta tener una casa enorme ni un proyecto decorativo complejo para que quede bien. Es de esas piezas que funcionan tanto en una puerta clásica como en un recibidor moderno. Y este año, Maisons du Monde la ha lanzado en dos versiones y dos precios, para que cada uno pueda elegir la que encaja mejor con su estilo.

La corona de Navidad que necesitas este 2025 es de Maisons du Monde

La corona de Navidad de Maisons Du Monde modelo Vandans, destaca por su aire natural. Las ramas están elaboradas con hojas de pino rígidas, muy resistentes, que mantienen la forma sin deslucirse aunque pase el tiempo. El acabado es una de sus grandes virtudes: una fina capa de nieve artificial cubre la superficie y hace que el conjunto parezca sacado de un paisaje alpino. A ello se suman las piñas distribuidas a lo largo de toda la corona, que aportan ese toque rústico y elegante que la convierte en una pieza decorativa muy equilibrada.

Su presencia es contundente, pero sin resultar exagerada. Con un diámetro de 60 cm y una profundidad de 15 cm, es el tamaño perfecto para que destaque en una puerta, en una pared o incluso como centro sobre una mesa grande. Gracias a su estructura interna y a las agujas de policloruro de vinilo en las ramas interiores, la corona se ve densa, redondeada y bien formada.

Iluminación cálida integrada

Uno de los mayores atractivos del modelo Vandans es que llega lista para usar: ya incorpora 30 luces LED de bajo consumo, distribuidas entre las ramas de forma muy natural. Emiten una luz blanca cálida que cambia por completo su presencia al anochecer. Las luces funcionan con tres pilas AA, así que no hace falta tener enchufes cerca ni cables a la vista, algo que siempre complica la decoración en exteriores. Además, tanto la corona como la iluminación cuentan con dos años de garantía, un detalle que no suele verse en este tipo de adornos.

Dos modelos, dos precios: cuál elegir según tu estilo

Maisons du Monde ha lanzado la Vandans en dos versiones diferentes, ambas con el mismo diseño general pero con matices de color que las hacen perfectas para distintos estilos decorativos:

Primero está la que veis en la imagen superior, con un verde más cálido, con tonos ligeramente amarillentos que recuerdan al pino natural seco del invierno. Ideal si buscas una estética más rústica, tradicional o inspirada en casas de montaña. Su precio es de 46,95 euros.

Luego está esta otra opción que tiene el mismo diseño aunque presenta un verde más puro e intenso. Funciona muy bien en entradas modernas, puertas blancas y decoraciones más minimalistas, donde el contraste aporta un efecto muy elegante. Es más barata, 31,95 euros, debido a que Maisons Du Monde la rebaja por el Black Friday.

Versátil y fácil de combinar con cualquier decoración

La Vandans no exige experiencia decorando ni un conjunto navideño muy elaborado. Puedes colgarla tal cual o añadir pequeños detalles personales: lazos, adornos metálicos, campanas o incluso alguna figura ligera. Su forma y densidad permiten personalizarla con facilidad sin que pierda equilibrio.

Es perfecta para la puerta principal, pero funciona igual de bien en interiores: sobre la chimenea, en un pasillo, en una pared despejada o incluso como centro sobre una mesa redonda colocando una vela LED en el centro. La estructura aguanta sin deformarse y las ramas no pierden consistencia, algo esencial para quienes quieren usarla varios años seguidos.

Un imprescindible para tu decoración navideña

La tendencia navideña de este año apuesta por lo natural, lo cálido y lo sencillo. Y la corona Vandans va exactamente en esa línea: materiales resistentes, una estética cuidada y una iluminación integrada que realza el conjunto sin estridencias. Por eso está posicionándose como una de las compras estrella de esta temporada.

Entonces ahora ya lo sabes, si buscas una corona que no pase de moda, que vista la entrada de casa sin recargarla y que ofrezca una calidad real a buen precio, la Vandans es de las opciones más equilibradas que vas a encontrar este 2025.