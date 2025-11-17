Va a reventar a Maisons du Monde: la tienda de decoración barata donde compran las pijas

Muchas son las tiendas en las que podemos encontrar muebles y objetos para decorar la casa, con nombres que destacan como Ikea o Maisons du Monde, pero lo de Lefties era algo que poco esperaban que pegara tan fuerte. La marca del grupo Inditex, que durante años se asoció a un outlet económico de Zara, lleva meses dando un giro tan fuerte que ya compite sin complejos con firmas de decoración consolidadas. Y lo sorprendente es que, en plena fiebre por los hogares cuidados, Instagram y los pisos bonitos pero sin arruinarte, se ha colado como la tienda de decoración favorita de quienes más miran las tendencias.

Son de hecho, muchas las personas que ya han encontrado en Lefties Home un filón inesperado. No es exagerado: está a punto de romper el mercado de la decoración asequible y, sí, muchas ya la prefieren a Maisons du Monde. Misma estética cuidada, menos precio y una variedad que no para de crecer. Todo empezó la primavera pasada, cuando Lefties se desmarcó definitivamente del concepto outlet y presentó su transformación: nueva imagen, nueva estrategia y, como gran movimiento, el lanzamiento de Lefties Home, su colección para el hogar.

La tienda de decoración barata

Lefties Home nació como parte del nuevo reposicionamiento de la marca. Ya no es ese lugar donde caían los restos de Zara, sino una firma con identidad propia y con una idea muy clara: crear un hogar bonito, funcional y asequible. El lanzamiento coincidió con la apertura de su tienda insignia en Westfield Parquesur (Leganés, Madrid), un espacio 100% dedicado a decoración y hogar que marcó el inicio del movimiento.

La colección abarca prácticamente todo lo que toca un piso medio: salón, dormitorio, baño, cocina y hasta regalos personalizados. Textiles, menaje, velas, lámparas, fundas nórdicas, adornos de temporada, piezas decorativas y ese tipo de objetos que convierten un rincón normalito en uno fotogénico. Lo más llamativo es que, dentro de su propuesta, han apostado por detalles que otras low cost no ofrecen: personalización de sábanas y albornoces, piezas en cerámica cuidada, velas aromáticas con estética de boutique o menaje que recuerda mucho a Zara Home… pero a precios muy por debajo.

El fenómeno que pisa fuerte

La línea estética que está siguiendo Lefties Home tiene ese estilo aspiracional que conecta muy bien con el público que quiere casa bonita sin gastar cien euros por un jarrón. Piezas en tonos neutros, texturas cálidas, cerámicas con acabado mate, lino, ratán, maderas naturales, minimalismo suave… No es casual que se esté colando en stories y TikToks de influencers que antes solo enseñaban compras de Maisons du Monde, H&M Home o incluso Zara Home.

Pero la clave está en el precio: muchos de los productos estrella se mueven entre 3,99 y 25,99 euros. Y eso, para quienes decoran pisos pequeños, redecoran cada temporada o simplemente quieren seguir las tendencias sin pensarlo demasiado, pesa muchísimo.

La colección de Navidad que lo confirma

Si había dudas sobre el rumbo de Lefties Home, la colección de Navidad las ha despejado todas. Es una Navidad clásica, sí, pero con ese aire nostálgico y ligeramente retro que está arrasando esta temporada.

Adornos tradicionales como bolas, estrellas, abetos en tonos rojo, verde, crudo y blanco nieve, pero con un twist que marca diferencia. Destacan los adornos colgantes de papel plisado, una tendencia fuerte para este año desde 2,99 €. También las esferas de borosilicato con figuritas navideñas en su interior (gorritos de Papá Noel, abetos…), delicadísimas y a 4,99 €.

Y hay más: las bolas confeccionadas en lana 100%, con ese look artesanal tan escandinavo, en pack de dos por 3,99 €, y los adornos de tela guateada con dibujos nórdicos por sólo 1,99 €. Es decir: estética premium sin el precio de las marcas premium.

Los imprescindibles del otoño

Más allá de la Navidad, la colección de otoño de Lefties es otro ejemplo claro del nuevo rumbo de la marca. Materiales orgánicos, tonos tierra, texturas naturales, cerámica, lino… Todo muy en la línea del estilo que domina el interiorismo actual.

Algunos ejemplos que ya están arrasando:

Jarrón decorativo asimétrico de cerámica (25,99 €) . Con acabado mate y relieve, una pieza que podría costar el doble en cualquier tienda de decoración de gama media. Perfecto para flores secas o como objeto independiente.

. Con acabado mate y relieve, una pieza que podría costar el doble en cualquier tienda de decoración de gama media. Perfecto para flores secas o como objeto independiente. Mantel de cuadros vichy (19,99 €) . Una de esas piezas que cambian toda una mesa sin esfuerzo. Atemporal, cálido y combinable con casi cualquier vajilla.

. Una de esas piezas que cambian toda una mesa sin esfuerzo. Atemporal, cálido y combinable con casi cualquier vajilla. Vela aromática Cronos Roura (19,99 €). Cuatro mechas, frasco de cerámica y aroma sofisticado. Una vela que en cualquier otra marca rondaría los 30–40 €.

Cuatro mechas, frasco de cerámica y aroma sofisticado. Una vela que en cualquier otra marca rondaría los 30–40 €. Difusor Ecru Jasmine (500 ml). Mezcla de jazmín, rosa y miel. Aroma suave, duradero y con estética de frasco de perfumería.

En definitiva, Lefties Home no es solo “otra marca barata de decoración”: es uno de los movimientos más fuertes que ha hecho Inditex en años, y está funcionando. Si sigue así, no sólo va a competir con Maisons du Monde; va a convertirse en el primer sitio donde mirar cuando toca redecorar casa sin gastarse un dineral.